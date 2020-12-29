搶搭牛年的年菜龐大餐飲商機，東東餐飲集團結合旗下三家宴會餐廳，以今年宅家過年首選等為主力訴求，其中「東東宴會式場華平囍嫁館」主打年菜自由配，不但有30道年菜，今年還特別推出適合小家庭的12道年菜區任你挑選，並特別凸顯Tber Eats美味年菜的招攬術。

東東餐飲集團旗下的東東宴會式場華平囍嫁館」，今年主打年菜自由配，計有30道美味年菜，同時，更有迎合五至六人需求，適合小家庭的12道年菜區任你挑選，每道都是當天新鮮烹煮，民眾帶回家即可食用的年菜料理！另備有「十全食美外帶年菜組」10道年菜超值優惠價7,280元，購買組合還加贈年節超夯必買禮品「好運蘿蔔糕」乙份。

另外，位於永康區的「東東宴會式場永大幸福館」則推出整桌外帶年菜「吉祥富貴年菜組」9道料理暨飲品，優惠價8,888元；另位於高雄的「高雄雲頂館」推出孤一味獨門年菜「鮑魚干貝佛跳牆」2,580元，提前於2021年2月5日前持東東尊爵卡預購，可享「9折」優惠之外，老闆通通加碼送「好運蘿蔔糕」乙份。

台南道地有名功夫菜，也是第57屆金馬獎最佳女主角獎及多項提名電影《孤味》指定拍攝場景的「府城食府」推出冷凍年菜單品及組合，匯集老師傅經典手路菜，12道10人份量的團圓年菜，保留失傳限量版的「豬腳大翅」、台南美食節指定必吃的「府城南靖雞」等料理，帶您品嚐最接地氣的古早府城味，早鳥預購任選一道享9折、兩道8折、三道(含)以上享7折優惠，另還推出澎派小家庭團圓組，6道年菜優惠價2,560元，全程以低溫宅配到府，解凍加熱即可享用。

過年吃喝玩樂都盡在東東也是另一訴求！東東餐飲旗下三家宴會式場「華平囍嫁館」、「永大幸福館」與「高雄雲頂館」，除夕夜每桌11,888元，訂購「華平囍嫁館」、「永大幸福館」除夕團圓宴可抽宅家神器「日本任天堂SWITCH遊戲機」；訂購「高雄雲頂館」除夕團圓宴，有機會抽中價值萬元以上的免費飯店住宿券2張，此次新春團圓宴以「超級東東派對」為主題，重金禮聘最強派對陣容，集結繽紛派對表演，大小朋友愛不釋手的互動遊戲、抽獎等活動；此外，初二熱鬧娘家宴，三間「東東宴會式場」每桌只要8,888元，當天現場會有樂團表演、互動遊戲與好禮抽抽樂，還有機會將千元禮券帶回家，讓全家一起過好年迎新春！

除夕到初五主打正宗台南料理的「府城食府」以及經典粵式料理與港點為主的「東悅坊港式飲茶」推出新春團圓宴每桌8,888元起，東悅坊也推出適合溫馨小家庭的港式團圓餐只要4,488元。另東東網路商城「東東禮坊」推出新春限定「迎春好禮年節特選」指定伴手禮75折起。

(工商 )