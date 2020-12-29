一名男子超商內看到一個有趣的奇景，只見「肉鬆飯糰」佔滿了超商的飯糰排行榜。(摘自新·路上觀察學院)

便利商店的飯糰方便攜帶、口味眾多，專攻趕時間、沒空用餐的消費者。近日有一位民眾逛超商時卻看到一個奇怪現象，只見有一區寫著「人氣飯糰排行榜」，但榜上卻都被同一款飯糰包辦。網友一看更打趣表示，「這飯糰後台很硬！」

原PO在臉書「新·路上觀察學院」上發文，表示在超商內看到一個有趣的奇景，並隨手將它拍下。圖中只見「肉鬆飯糰」佔滿了超商的飯糰排行榜，不論第一名到第三名，甚至連「人氣新商品」的頭銜都由肉鬆飯糰奪得。這讓原PO看完後下了「包辦全部獎項」的注解。

照片曝光後，超商的飯糰奇景意外引起網友共鳴，吸引1萬多人按讚，網友更打趣稱，其實是這肉鬆飯糰的後台很硬。「這一看就內定啦！哪次不內定」、「前三名就算了！最佳新人獎是怎樣？我以前吃的不是肉鬆嗎」、「剛上線就得新人王跟前三名」、「7-11肉鬆門市」、「後台很硬，內定了」。

不過後來有網友出來解釋這現象，其實是因為超商的陳列原則，不能看起來太空或是雜亂，所以店員要把剩下的商品往前陳列。由於前幾名熱賣飯糰都賣光了，最後架上就剩下賣不好的肉鬆飯糰了。

(中時新聞網)