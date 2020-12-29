市場看好美國可能加碼萬眾期待的新冠紓困措施，進一步提振投資人風險胃納，帶動日經指數周二創下逾30年新高、韓股改寫歷史收盤紀錄。

日經225指數29日大漲2.66％，報27,568.15點，創下1990年8月16日以來新高，單日漲幅亦寫下6月中以來紀錄。東證一部指數收漲1.74％，報1,819.18點，創下2018年10月以來最高。

韓國Kospi指數同日上漲0.42％或11.91點，收2,820.51點，連漲四日並改寫史上新高。韓股周二雖創高，但三星電子等大型企業除息令大盤漲幅受限。

美國總統川普簽署規模2.3兆美元的新冠紓困與政府支出法案，令投資人對於經濟復甦前景轉趨樂觀、美股三大指數同創新高。眾議院28日順應川普呼籲，投票同意將紓困案發放現金從600美元提高至2千美元，進一步帶動市場樂觀氛圍。

此外，歐美日韓等主要央行維持寬鬆貨幣政策立場，加上新冠疫苗相繼問世與開打，這些都是帶動股市上揚的利多消息。

(工商 )