民主黨主導的眾議院周一(28日)以275票贊成、134票反對，通過總統川普要求將紓困支票提高到2,000美元的法案。接下來該案將送交共和黨掌控的參議院進行表決，能否過關恐怕還是未知數。

川普曾在上週揚言，如果國會不把對個人發放的紓困支票從600美元提高到2,000美元，並且刪減其他不必要支出，他將拒絕簽署這項高達9千億美元的財政紓困案。不過鑒於他與國會的爭執恐讓聯邦政府陷入停擺危機，川普周日(27日)還是做出妥協，簽署了紓困案與政府支出法案，但仍持續要求2,000美元的紓困支票。

然而川普對加碼紓困支票的堅持，卻意外與民主黨議員的立場一致。這也導致川普離任前，民主黨議員罕見用投票方式支持川普的要求。

在周一眾議院表決中，投下贊成票的民主黨議員有231人、共和黨則有44人；投下反對票的民主黨有兩人、共和黨130人、另外兩名則是無黨派議員。

目前還不得知這項法案送交參議院後的命運如何。先前有些共和黨議員抱怨加碼紓困支票恐導致紓困案規模將激增數千億美元支出。

(工商 )