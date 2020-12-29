枋寮青農張靜玉指出，用生物防治法種蓮霧可延緩落果，但未能有效抗寒，且延遲3至5天的災損更不易被重視。（謝佳潾攝）

超強寒流來襲，又遇蓮霧產季，不少果農剉咧等，當中枋寮青農張靜玉更是憂心不已，她稱生物防治法能延緩落果，但未能有效抗寒，且延遲3至5天的災損更不易被重視，上次霸王級寒流已吃過虧，只盼此次政府能「一視同仁」。

張靜玉5年來堅持用「蟲吃蟲」的生物防治法種蓮霧，年年克服蓋網技術，利用害蟲天敵草蛉降低果園蟲害率、加上絕不噴農藥顧好葉片，成功種出友善農耕中最早的一批蓮霧，並藉「老葉」延緩落果，不過也因無法有效抗寒而難逃災害。

她說，植物養分是靠葉脈在輸送，所以葉片若顧不好，其餘免談，而生物防治法的基礎就是對葉片最好的保護，不施用任何農藥、以確保它的高抗病率，尤以老葉片為最，且在寒流來襲時能延緩7分熟的紅果落果，不過約3至5天後仍會因自我催熟而落果。

「不被重視的落果最痛。」她說，上次霸王級寒流來襲時，她的蓮霧真的在3天後開始落果，但卻因非第一時間或是非及時的災損，非常不受政府重視，好像她的落果不是天災害的一樣，因此這次真的會害怕噩夢重演。

她自嘲道，現在只能靠「落果延遲期」來搶攻市場，把成熟的鮮果趕快銷出，否則等落果後只能欲哭無淚，但還是期盼政府能一視同仁，不要只有「媒體關注的第一災區」才重視，友善農耕的無奈也應被看見。

(中時 )