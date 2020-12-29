被喻為國寶級藝師的客家山歌大師徐木珍，2年多前罹患肝癌，29日病情惡化辭世，享壽76歲，縣長楊文科獲悉後對這位客家山歌大師辭世感到惋惜，表示擇期前去捻香哀悼。

徐木珍是芎林鄉人，幼年感染麻疹，導致雙目失明，但他熱愛客家山歌，並能即興演唱，而被稱為客家急智歌王，並且傳承客家山歌文化與藝術。

楊文科說，2年多他參選縣長時，曾到芎林徐木珍家裡拜訪，了解徐大師對客家山文化的看法，徐大師當場即興編詞演唱，讓他深刻了解徐對客家山歌文化的期許。

(中時 )