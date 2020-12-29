一名失戀男子從twitter（推特）上看到，有網友PO文章找人「多P運動」的極樂天堂，因為好奇加上想要「成就達成」，男子決定花5000元報名參加，當天抵達現場，裡面3名女子身材壯碩，體重加起來至少250公斤，男子不禁苦喊「我寧可餓死」。

失戀男確定加入「多P運動」，當天抵達一處民宅，來應門的是一名身材圓滾滾的女子，進到屋內發現另外兩女躺在床上滑手機，雖然躺臥的姿勢看似性感又撩人，不過這兩女身材也是相當壯碩，每人的體重可能都比在場男子重，至於旁邊則有兩名帥哥苦主，一臉不知所措。

失戀男形容「三隻神獸身高都不超過160，但體重合計至少250」，在場除了他覺得帥氣的兩名男子，其他陸續進門的男子，都是肥宅模樣，但是好像與屋主很熟，一進來就互相打招呼寒喧，由於實在無法當「屠龍戰士」的失戀男，與大家聊天一陣子後，就找藉口逃離了。

失戀男在PTT上分享經驗並大嘆，原本想解鎖人生成就，卻遇到龍妹，不如到酒店找樂子。對此，有經驗的內行人表示，這種「多P運動」在twitter、或是LINE群組都有很多，通常都會先檢視照片，不過很多其實都跟照片差十萬八千里、或是只露出胸部，潛規則是1正妹配2隻龍、差一點的局會是1普妹配2隻龍，但現在要遇到稍微優質一點的，根本難上加難。

(中時新聞網)