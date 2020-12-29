中澳貿易爭端不斷，澳洲對陸貿易一路挨打，不僅原木、大麥、紅酒等出口量暴減，連礦產上的霸權地位亦被削弱。澳媒指出，坎培拉正研究報復措施，包括撕毀維多利亞州與江蘇省簽定的一個合作計畫，因為「該協議允許大陸政府使用澳洲科學家的研究成果」，將增強大陸軍工實力，但該觀點卻被認為，從長遠來看，最終傷害的還是當地民眾的利益。

大陸《新浪》引述澳洲《時代報》報導，澳洲聯邦政府正考慮取消維多利亞州與大陸江蘇省2015年簽署的科研合作協議，因為「該協議允許大陸政府使用澳洲科學家的研究成果」。

報導指出，江蘇與維州的科研合作協議簽署於2015年工黨執政期間，並於2019年續簽。根據協議，陸方為維州的企業和大學提供資助，以便後者與江蘇省的企業分享知識產權和開發新產品。兩位匿名的知情澳洲政府官員稱，這份協議已被澳洲當局列為「對澳國家利益有潛在危害的協議」之一，進入重點審查名單。

至於江蘇和維州的產業研發合作計畫內容，支持兩省州實體以商業化為目的的科技創新合作，而合作的三個優先領域是生物醫學、新能源及先進製造業。此外，雙方同意把科技創新合作作為兩省州參與大陸與維州「一帶一路」倡議的重要內容。維州政府曾表示，該計畫旨在推動創新，為維州居民創造就業。但澳洲國防專家認為合作會帶來風險，因為大陸不是開放、自由的市場經濟體。

報導分析，坎培拉之所以在報復大陸時考慮拿維州開刀，主要原因是總理莫里森早就看維州不順眼，2018年10月，維州政府與大陸簽署了「一帶一路」合作諒解備忘錄，徹底激怒了莫里森。澳洲議會本月8日通過《外國關係法》，賦予聯邦政府取消外國與各州政府、地方議會及公立大學簽署的合作協議的權力，這意味著莫里森可以利用該條法例，撕毀維州與江蘇的合作計畫。

不過，大陸與維州在「一帶一路」框架下合作成效顯著，不僅促進了當地經濟發展，還解決了部分就業問題。維州州長安德魯斯今年6月表示，「一帶一路」為當地創造了工作機會，他舉例說，大陸公司投資墨爾本的地鐵隧道工程等重大項目，僱用了數以萬計的本地工人。因此，澳洲不理性的作法或許能給一些政客帶來一時的私利，但從長遠來看，最終傷害的還是當地民眾的利益。

(中時新聞網)