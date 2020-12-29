在美國總統川普27日簽署總額高達2.3兆美元的疫情紓困法案及政府支出法案後，美眾議院28日通過川普要將紓困金從600美元大幅提升至2000美元的建議。對此，前立委沈富雄批評，川普已經計算到不在乎共和黨生死，並指若共和黨還要挺他4年後選總統，「不用想了」，而他還在分析喬治亞州參議員補選時指出，「我都快跑去美國當助選員」。

沈富雄29日在政論節目《少康戰情室》中表示，川普距離下台的日子越來越短了，很多人已經忍無可忍，以前敢怒不敢言的，現在既敢怒、又敢言，大家講這個國防的移交，我們外行人比較看不懂，幾千頁、幾百頁，沒什麼感覺。他指出，大家最有感的，而且等著今天晚上到底要怎麼處理的，那600塊跟2000塊的差別，「就是開給每個人一張支票」。

沈富雄指出，川普倒行逆施，幾近瘋狂的程度，但問題是他真的瘋了嗎？還是有精算過？「我認為他有根據他的出發點，在精算他最好的利益，但我覺得他這個人太沒良心了，已經計算到跟共和黨的核心價值完全脫離，他已經不在乎共和黨是生還是死」。

至於共和黨稱4年後會挺川普再戰總統大位，沈富雄則說，「這不用想了」他更援引《紐約時報》的說法指出，川普很快就會變成路人甲。

沈富雄認為，川普現在這個2000塊是陷共和黨團在參議院於不義，因為過與不過，共和黨都吃虧，都沒辦法交代，現在喬治亞要選舉了，他如果是民主黨的候選人，就會對共和黨的候選人說，「沒你們兩個，我們拿不到2000塊、600塊，有你們兩個更淒慘，所以票要怎麼投，想就知道」，說到這裡，沈富雄還忍不住直言，「我都快跑去美國當助選員」。

最後，沈富雄也以這次美國國會共和黨議員倒戈的情況為例，指在美國總統制的制度下這不算跑票，所以民進黨要學習，「既然enjoy總統制權力無上的總統，就要忍受林淑芬、劉建國，他給民進黨一個比較好的榜樣，不會說一票不漏」。

(中時新聞網)