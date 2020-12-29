彰化縣已婚謝姓男子與外籍鄧姓女看護發生不倫關係，謝妻發現女看護白天照顧臥病在床的公公，晚上卻照顧她的老公。她以手機錄下2人在家中「偷吃」的喘息呻吟聲為證，要求離婚，並求償100萬元。全案經法官審理判男方需賠40萬元

判決指出：謝男夫妻結婚7年，謝妻在家開補習班教數學。因為公公長期臥病在床，聘請外籍鄧姓女看護來家中照顧。今年初，謝妻發現先生與女看護多次「手牽手」一起出門逛街。2人還大膽在家中偷情，謝男趁老婆在樓下上課時，與女看護幽會。今年2月謝妻上樓察看，隔牆竟然傳來陣陣女性呻吟聲，她以手機錄下2人在房間內滾床「激戰」聲音做為證據。

據《自由時報》報導，法庭上，謝妻向女看護說：「妳白天照顧我公公，晚上照顧我老公，真是厲害! 」接著向法官提示3分多鐘內容為「女子喘息呻吟、男子大喘呼呼」的錄音，謝妻堅稱這是2人偷情。但謝男反駁，有呻吟聲並不能證明他跟看護有姦情，並指控妻子不擇手段取得的證物沒有效力。審理法官認為，謝妻所採取和平且一時之手段所獲得之證據，對於被告隱私權所造成之侵害不大，被告行為已違反夫妻的誠信，原告求償有理，判賠40萬元。

(中時新聞網)