台中南門橋改建動工，立委何欣純（右）致詞表示，中央補助款能撥下來，是她和黃國書立委及當時也是立委的盧秀燕的功勞，盧秀燕在旁鼓掌表示支持他的發言。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

台中南門橋改建動工，立委何欣純（右）致詞，牽涉萊豬議題，引起藍營里長、議員不滿，台下大聲呵斥。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

台中南門橋改建動工，因之前衝突，立委何欣純（左1）與市長盧秀燕（右3），動土時，各站一旁氣氛尷尬。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

位於大里區與南區之間的南門橋，興建至今超過60年，橋寬僅14.4公尺不敷使用，地方向中央申請補助7成，總經費達1億7,000萬元的南門橋擴寬重建工程，29日舉行開工典禮，不料席間，疑是對於是誰的功勞？及萊豬議題，立委何欣純發表的言論，引發台下藍綠支持者、議員、里長們針鋒相對！市長盧秀燕忙著緩頰，才平息一場紛爭。

台中市長盧秀燕致詞表示，南門橋及聯外道路拓寬工程是台中重要建設，市府積極籌編預算推動，實踐市府的執政精神，讓「開不了工的工程開工、完不了工的工程完工」，落實政策執行行動力。她也感謝立委協助向中央爭取預算、市議員審議通過市府預算、當地區長和里長協助爭取建設，期待南門橋工程完工後，成為東南區、大里區重要亮點。

不料立委何欣純致詞時說，謝謝市長來這裡動土，但直轄市長應該告訴市民，正確的資訊，南門橋改建的中央補助經費，是早在她上一屆立委時，當時市長還沒當立委，是她和黃國書立委合力爭取到的，不過當時市長還是立委，也是同意這一案，我們講話要公平；不過為什麼要拖這麼久才來動土，是民意代表監督不周，市府的效率應該要更好。

何欣純接著談到萊豬問題說，尊重地方自治條例，關心市民健康，但是中央和我及黃國書立委，也很守護食安，該嚴格逐一查驗的、有殘留、危害健康的，我們也會強力監督。不料此話，引發里長鄭伯其不滿，大喊「不要進口就好了！」多名里長及國民黨議員羅廷瑋也出言附和大喊「萊委」場面陷入混亂，市長盧秀燕忙著以手勢要大家平靜下來，不要再發言，但麥克風不在手上，盧秀燕也無能為力，幸主持人救場 ，要大家動土典禮開始，紛爭才平息下來。

盧秀燕隨後緩頰表示，由於中央給1億2千萬，還差五千萬，市府明年起才開始編列，先2千萬、後年3千萬，這樣才夠，她強調因為以前市府沒編，現在才編，所以不是立委的責任，這是喜事。

(中時 )