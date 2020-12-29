日本住友林業公司（Sumitomo Forestry）與京都大學（Kyoto University）將要聯合開發「木材製用人造衛星」的想法。住友林業的代表告訴記者，木材做為人造衛星材料有不少好處，目前要先研究哪些木材適合，能在極端環境下仍表現良好。

科技冒隊(Tech Xplore)報導，大多數衛星會使用包括鋁、凱夫勒（Kevlar，著名的防彈材料）和鋁合金，這些材料的好處是在真空中，仍然能夠承受極端溫度和不斷輻射的轟擊。不幸的是，這些耐用的特性，也使衛星在任務結束後，仍能長期留在軌道上，成為繞地球運行的太空垃圾。根據世界經濟論壇的說法，目前大約有6,000顆衛星繞著地球轉，但其中只有60％是仍在使用運作中衛星。

一些太空行業的人士預測，在未來10年期間，每年都有近1,000顆新的衛星發射到太空。考慮到它們的壽命，這也意味著在未來幾年，可能會有成千上萬顆失去作用的衛星出現，大量增加的廢棄衛星已逐漸成為有用衛星，與載人太空任務的威脅。還有更多的壞消息-衛星中使用的鋁，會在衛星落回地球時破裂，產生數百或數千個微小的氧化鋁顆粒，這些肉眼難看見的顆粒，可能造成環境問題。

由於上術的這些種種原因，因此住友林業與京都大學的研究人員，才會思考利用木材當作人造衛星材料。

研究人員表示，使用木材製作人造衛星的主要好處是，當衛星落回地球時會完全燃燒。但是，還有其他附帶好處，比如木材不會隔絕電磁波，因此製成衛星外殼，電磁波可以輕易的直接通過衛星，這意味著接收天線不必一定要安裝在外部，放置在衛星結構內部也可以，這可以使衛星的設計更加多元。

研究人員表示，木材雖看似脆弱，但實際上它們頗有強韌度。目前第一個研究課題是先尋找合適的木材候選者，然後進行實驗，以瞭解它們是否可以經受太空環境的考驗。大概到2023年，就能分析出最合適的木材，然後進行後續測試。

(中時新聞網)