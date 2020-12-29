藝人關穎和朱志威育有一女兩子，婚後她淡出演藝圈，但不時仍在社群網站分享生活日常，近日她和女兒一起去換造型，大多以長瀏海造型示人的她，這次剪了顆妹妹頭，更顯逆齡，也有網友留言撞臉狄鶯，沒想到竟釣岀關穎本人親回應。

關穎表示，因為年底忙碌的關係，大概兩個月前她就預約好剪髮，這次帶著女兒C.C.一起換新造型，母女倆剪了一樣的齊瀏海，並把長度也剪短一些，關穎剪到胸上，還染了新髮色，兩個人站一起擺出Pose合照，就被網友大讚是「超正姊妹花」。

關穎剪瀏海新髮型，被指撞臉狄鶯。（圖／翻攝自IG）

狄鶯。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

而關穎稍早又更新自拍獨照，似乎被許多人詢問新髮色是什麼顏色，關穎便曬岀兩張不同地點拍的照片，直接回應「不同的光、影，髮色真的差好多，所以請不要問我是什麼髮色。」

另外，有粉絲看到關穎新髮型的照片，發現她撞臉狄鶯，紛紛留言「好像狄鶯」、「超像」、「狄鶯無誤」，竟釣出關穎親回：「我昨晚也是自己這樣告訴我朋友」，相似度連本人都認證。

事實上，這已不是關穎第一次被說像狄鶯，狄鶯2015年發專輯，當時頂著直髮、爆乳的性感造型，就被指和關穎很像，關穎當時也笑回：「沒想到在我有生之年..還有機會再出專輯..真的是太開心太感動了啦..耶！再也不是一片歌手了」，更呼籲大家要多多支持正版，高EQ回應笑翻一票網友。

(中時新聞網)