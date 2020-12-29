鋼琴大師傅聰曾於2014來台舉行80大壽音樂會。(圖／新象提供)

知名的華人音樂家傅聰因新冠肺炎去世，全球音樂界文化界為之哀悼。傅聰的出生地中國大陸也不例外，只是討論的多半與他的音樂成就無關，反而是傅聰曾被定性為「叛國」的政治議題，起因是他歸化為英國籍。雖然十多年後傅聰受邀返回大陸演出與教學，不久後獲得平反，但仍有一些激進的民族主義者至今仍對此糾纏不清，這個問題持續困擾了他一生。

傅聰自幼即展示音樂天份，拜多位名師習藝，1955年獲華沙第5屆蕭邦國際鋼琴大賽第3名與「馬祖卡」獎，成為首位在國際上揚名的華人青年音樂家。後來他獲得大陸官方支持，留在波蘭習琴，其間一度返國演出，在波蘭畢業後並未返國，而是決定前往英國，因此被大陸視為叛逃。

傅聰自幼即展示音樂天份，拜多位名師習藝，1955年獲華沙第5屆蕭邦國際鋼琴大賽第3名與「馬祖卡」獎，成為首位在國際上揚名的華人青年音樂家。（圖／網路）

傅聰(右1)的父親傅雷(右2)與母朱梅馥在文革期間遭到連續3天3夜的批鬥，兩人在批鬥完後於家中自縊身亡，死後墓園亦被破壞。圖為傅聰與雙親在上海家中。（圖／網路）

促使傅聰出走的原因，首先是他的父親、著名作家與翻譯家傅雷在1957年反右時期被打成「右派」，傅聰留學波蘭期間一度返國時也受到波及，甚至被迫做出自我批判。在政治運動愈發激烈的當時，他從大陸獲得消息得知，學成返國將面對永無止境的政治鬥爭與自我批判，甚至被迫父子間相互揭發，因此在痛苦與絕望的心情下決定出走。後來文革爆發，傅聰的擔憂果然成真，他的雙親在遭到連續3天3夜的批鬥後，兩人在家中自縊身亡，死事後墓園亦被破壞。而文革期間正是他在歐美各地旅行演出最出名的時期，與許多名家合作演出並錄製數十張專輯，在躋身全球頂尖音樂家行列的同時，家鄉與雙親的遭遇卻讓他痛苦萬分。

在叛逃這件事上，傅聰曾表示：有一次聽了中央樂團演出貝多芬第5號《命運交響曲》，忍不住淚流滿面，感慨萬千。他說，這些年來朋友們在國內受苦，自己卻躲開了，覺得很內疚。他甚至一度想要返回大陸定居，但被許多人勸阻，畢竟當時政治情勢變化還難以預料。

傅聰(右1)26歲娶了國際知名小提琴家葉胡迪．曼紐因的女兒札彌拉．曼紐因，外界認為曼紐因在音樂界有很高聲望，他的助力讓傅聰很快地打入西方音樂界。傅聰這段婚姻維持了8年多。（圖／網路）

改革開放初期1979年傅雷獲得平反，摘掉了右派的帽子，上海文化界為死於文革的傅雷舉行追悼會，傅聰為此返回上海。（圖／網路）

改革開放後，傅聰的父親傅雷獲得平反，上海文化界為傅雷舉行追悼會，傅聰為此返回上海。1981年他受中央音樂學院教授李春光的邀請，在上海舉行他成名後首次在大陸的演出，當時《人民日報》上發表的演出消息稱他為「著名英籍鋼琴家傅聰先生」，傅聰覺得不滿意，他說「我是中國人，何時才能叫我一聲『同志』啊！」不料中共內部有人寫信向總書記胡耀邦告狀，認為《人民日報》把一個「叛逃者 」尊稱為「先生」令人憤慨。胡耀邦對此信批示稱，演奏會開了也就開了，「還這樣大肆宣揚，真是荒唐！」後來李春光為此寫了長信向胡耀邦說明傅聰的狀況，傅聰才被胡耀邦予以平反，認為他的出走「情有可原」，加上沒有做出損害祖國的事，因此要予以體諒、關心與愛護。

傅聰出走時曾寫信向他父親做了3條保證：1、決不講關於中國的假話；2、決不同台灣發生任何關係；3、決不放棄中國護照。不過他後來在出走原因上向媒體撒了謊，還加入英國籍，只有第2條真正做到。他說，當時曾有台灣記者去找過他，但被他大罵：「你給我滾出去！」或許這也是那個年代的台灣媒體對傅聰不甚友善的原因。

傅聰在大陸獲得官方平反後，民間對他的態度卻沒有太多的改變，許多人仍把他視為叛逃或叛國者，各種難聽的評論與冷淡的態度讓他心灰意冷。雖然他很希望獲得諒解，但大陸這幾十年來的政治局勢與社會氣氛卻未能提供這種反省、諒解與包容的環境。直到現在，除非合於當前政治需要，否則對過去政治運動造成民族災難的反省仍受到很大的限制，多數人都只顧著賺錢與保持政治正確，這就很難讓反省與包容成為社會主流價值。類似傅聰這樣在政治風波中造成人生遺憾的例子還很多，或許就真的永遠淹沒在歷史洪流中了。

(中時新聞網)