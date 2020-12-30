(影/國民黨戰神94強Youtube頻道)。

民進黨政府將在元旦開放含萊克多巴胺美豬進口台灣，蔡政府卻連開放原因、為台灣換到什麼，都說不清楚。前衛生署長楊志良29日在直播節目直言，民進黨不顧民眾健康問題，堅持要進口萊豬，他合理懷疑「政府高層有大弊端」。

楊志良29日受邀出席國民黨台北市議員羅智強主辦的《野台》直播節目，由前高雄市新聞局長王淺秋主持，一同受邀出席的還有國民黨台北市議員游淑慧、國家政策研究基金會特約研究員楊植斗，共同探討「萊豬」議題。

王淺秋開場先是表示，楊志良前署長近日在媒體發表了一篇很重要的文章，質疑美國萊豬開放，「一定是有不可告人的弊案在裡頭」，所以才讓美豬橫行無阻來到台灣，因此今天(29日)特地請楊前署長來說明。

楊志良接著表示，台灣雖然早在2005年就開放外國豬肉進口，但都規定不能含有萊劑，其中美豬、加拿大豬、丹麥豬、西班牙豬等都受規範，而國人除非長年吃素或宗教因素，否則不太可能沒吃過美豬或豬內臟，包括米腸、大腸麵線等很多都是用進口豬。所以，萊豬開放進口對國人健康危害不可忽視。

楊志良指出，教育部日前喊話不讓學生吃「美豬」只吃台灣豬，體育署也不讓選手運動員吃美豬，國防部更表態不讓國軍吃美豬，國軍退輔會也回應不讓榮民吃美豬、怕影響健康。讓他質疑，政府到底是在增進台美關係還是破壞台美關係？

楊志良也直指，美國在臺協會(AIT)處長酈英傑日前和台中市長盧秀燕會面，事後竟批台灣的政治人物以不實的訊息煽動台灣人民，他(酈英傑)應該滾回美國。楊志良認為，外國駐台代表居然可以對台灣的民選首長和台灣人民說三道四，真的是無禮。

王淺秋話鋒一轉，接著問楊志良，「為何他先前提到美國衛生部長阿札爾與美國大藥廠的關係，懷疑他與台灣因此有重大的、不可告人的弊案？」

楊志良回應，其實國人上網Google一下就能發現，阿札爾與美國萊劑藥廠有很密切的關係，他來台後一回美國，蔡英文總統就用行政命令要進口美豬。王淺秋也接著質疑，「對啊，2個人到底秘密談了什麼？交換了什麼？」。

楊志良說，他有個想法，也認為一定是這樣，意即他合理懷疑，「台灣的某個高層，跟美國某個大型萊豬養豬戶有勾結」，他希望台灣民眾多想想，台灣不進口萊豬最吃虧的是誰？是美國多數的萊豬養殖產業，台灣不進口萊豬，萊豬養殖商就賺不到錢，顯然一定是有勾結，所以政府當時開放時只聲稱進口美豬，但卻是含有萊劑的。王淺秋說，這其中可能有貓膩。

他強調，民進黨政府進口含萊劑美豬後，台灣人真的倒楣了，因為萊克多巴胺和所有的乙型受體素，都已被世界衛生組織認為有害人體、也規定不能給人類吃，清清楚楚是有毒的禁藥。他質疑，養豬戶沒事為何要加禁藥？楊志良還說明，其實美國養豬業也生產很大一部分部不含萊劑的豬肉(80%)，他認為，外交部長在這件事處理上應該下台。

野台EP129｜楊志良：合理懷疑，政府高層有大弊端｜王淺秋、楊志良、游淑慧、楊植斗｜20201229 由江啟臣發佈於 2020年12月29日 星期二

(中時新聞網)