資深劇場人沈斻化身「老師」，在YouTube開設的談話性節目《跟老師上床》獲許多觀眾支持，節目29日邀請歌手林俊逸上節目，介紹他的新曲〈上好的一年〉並播放了MV。一開場沈斻就喊林俊逸「爸爸」，原來他們曾在合作舞台劇時演父子，是多年好友。

鄭怡、李正帆驚喜客串

提及此曲創作的動機，林俊逸表示：「在2019年台灣同婚通過時，我看到的笑容，大部分是年輕人的笑容。」他發現40歲到60歲的中年同志們得到很少關心，並仍承受著來自老一輩父母親戚的傳統高壓，因此有了為中年同志寫歌的想法。他邀請嚴勻農作詞，歌手鄭怡與音樂人李正帆也在MV中驚喜客串。

〈上好的一年〉由林俊逸（右）親自演出。（截自《跟老師上床》畫面）

林俊逸親自上場 演出同志日常

林俊逸在11月28日舉行高雄同志大遊行中也演唱〈上好的一年〉並播放MV，不少參與遊行者看完MV落下眼淚。該曲非商業發行作品，而但MV點閱在《跟老師上床》節目錄製當時就已破兩萬。與林俊逸近20年交情的沈斻表示：「林俊逸自費來拍這部MV，為中年同志發聲，希望同志也能同樣給予他支持。」

鄭怡、李正帆（右）客串演出林俊逸〈上好的一年〉MV。（截自《跟老師上床》畫面）

沈斻透露，同婚案尚未通過前，林俊逸發文挺同後，臉書的粉絲數一下掉了近5千。沈斻說：「林俊逸也親自上場演出MV，讓更多人知道仍有相當多的同志處於困境。」林俊逸也分享了在MV拍攝時包括與劇中男友高英軒接吻鏡頭等花絮。

沈斻開設YouTube節目《跟老師上床》，盼同志過得更好。（沈斻提供）

(中時 )