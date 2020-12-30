娛樂8點半》49歲李亞鵬早年演出《將愛情進行到底》、《笑傲江湖》走紅，但他最為人熱議的是7年前和天后王菲匆匆結束8年婚姻，外型帥氣的李亞鵬可說是女神收割機，歷任交往對象除了王菲，還有影后周迅，去年他認戀「小王菲」Susie，上月又傳他和世界小姐中國區冠軍「海哈金喜」牽手擁吻，被網友譽為「最會把妹的大叔」。

李亞鵬1994年於於中央戲劇學院表演系畢業，2003年有媒體報導，李亞鵬小時候原本立志念理工，但高三遇到初戀女友劉岩，她留著一頭長髮，外型「仙氣」，將當時常被同儕欺負的李亞鵬救出，兩人因此陷入愛河，為了陪念文科的劉岩到北京考試，李亞鵬陰錯陽差的考進中央戲劇學院，而報導指劉岩後來轉學，這段初戀便不了了之。

李亞鵬年輕時青澀，近年轉為帥氣大叔。（圖／中時資料照片）

李亞鵬後來與鳳凰衛視中文台主持人柯藍、女星瞿穎都傳出交往，還傳出李亞鵬對媒體放話：「為了她（瞿穎），我可以退出娛樂圈，甚至放棄一切」，但李亞鵬後來演《射鵰英雄傳》與周迅擦出愛火，兩人熱戀時期，周迅曾讚：「（李亞鵬）滿足了我對男人​​所有的幻想」，未料不久後傳出李亞鵬移情別戀，跟天后王菲密戀。

王菲當時剛結束和謝霆鋒的戀情，2004年香港媒體盛傳她和李亞鵬祕密交往，兩人熱戀時期曾做出不少親密舉動，李亞鵬也透露曾天天打電話、傳訊王菲，只為打動佳人芳心，知道王菲生病，李亞鵬會推掉工作去照顧她，還自掏上百萬邀親友看王菲演唱會。網傳李亞鵬當時追王菲追到飯店，兩人進了電梯李亞鵬就緊黏王菲，還用手捧著女方臉蛋，疑在公眾場合親吻，愛的火熱，但王菲經紀人否認傳聞。

李亞鵬和王菲離婚後仍像家人。（圖／翻攝自鄧謳歌微博）

2005年7月李亞鵬在新疆登記結婚，並在北京舉行家宴，隔年王菲在北京協和醫院生下女兒李嫣，為了女兒夫妻倆成立了嫣然天使基金，化小愛為大愛幫助更多需要的孩子，王菲也為了照顧女兒淡出演藝圈，2013年9月，王菲突然在微博拋出震撼彈，寫下：「這一世，夫妻緣盡至此。我還好，你也保重。」

王菲恢復單身後，許多傳聞因此而起，還有人指虔誠向佛的王菲是因為要出家才跟李亞鵬離婚，對此，一向對感情沉默低調的王菲罕見再度發文，澄清：「婚是我要離的，沒有第三者，沒有婆媳不和，不牽扯財務問題，不是悲情狗血劇，和平分手，換一種方式相處，對孩子來說，我們仍然是一家人，謝謝李亞鵬用愛和理智包容這一切，感恩！內甚（什）麼，不會出家」。

2017年，李亞鵬突傳出不僅有新戀情，還生下雙胞胎，當時他雖否認也默默收下眾人的祝福，說：「反正應該會有那麼一天」，去年李亞鵬證實有新歡，對象是唱爵士的文字工作者Susie，Susie不只身材高挑纖瘦，臉蛋也十分精緻，李亞鵬當時澄清女方不是身家上億的女企業家，希望外界尊重。

去年李亞鵬認戀Susie（左），最近傳他和海哈金喜交往。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

今年初傳出李亞鵬和Susie分手，但李亞鵬沒回應，上月李亞鵬的新女友正式出爐，是曾獲世界小姐中國區總決賽冠軍的彝族美女「海哈金喜」，兩人在影片中牽著手並擁吻，李亞鵬拿著麥克風強調：「因為我們倆本意是在一起。」甜蜜互動超越雙方19歲的年齡差。

網友驚讚李亞鵬的戀愛史攤開，個個都可說是女神，從影后、歌后到氣質女歌手，如今又迎來世界小姐中國區冠軍，而李亞鵬做人也很成功，歷任女友分開後從沒人跳出說他壞話，難怪會被網友稱讚「中國好前夫」、「泡妞冠軍」等。

(中時新聞網)