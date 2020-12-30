說到泰國，大家可能馬上想到曼谷，有著五花八門的市集、酸辣泰式料理，都市的生活稍微擁擠了點，那何不安排個兩天一夜小旅程，搭乘境內飛機，前往飛行時間一小時位於泰寮邊境的世外桃源—烏汶府，洗滌烏煙瘴氣的身心靈。

以往都是希望夕陽可以再久一點，今天則是希望夜色趕快變暗，只為一睹螢光寺的幻麗，而剛好是假日來訪，人佔滿了整座寺廟，像極了跨年演唱會般！(圖/EVENT365生活誌 李岱倫 提供)

抵達烏汶府後，可自行租車或聘請司機從市區出發，前往車程約一個半小時的Pha Taem國家公園，公園步道的一邊是矗立的土紅色岩壁，另一邊則是綠葉扶疏的叢林，愜意地環繞在大自然精心調製的調色盤中；步行約半小時後，映入眼簾的是約三千到四千年前的史前壁畫，總共有四組壁畫，最著名且最明顯的為第二組，長約180公尺至少300組圖像，記錄著史前人民生活，包括：大象、魚、捕漁籠、手、幾何圖形…等。第一眼看見這些壁畫甚是震撼，幾千年前的紀錄在眼前一次呈現，一瞬間彷彿搭乘時光機，回到了史前生活，更有趣的則是透過圖像與史前人對話，猜想著他們到底在畫些什麼圖案，這也是午後閒暇的一大樂趣。

若想看完四組壁畫，步道全長約3.4公里；若體力不允許，也可以到公園的露天休息區，來上一杯不到100元的冰涼泰式奶茶止渴。坐在泰國領土上，隔著湄公河遙望寮國，吹著最沁涼的風，帶走所有的疲憊。

稍作休息完畢，立刻啟程前往下一站：越夜越美麗的—詩琳通瓦拉藍寺，又稱為螢光寺，這可是世界上唯一一座會發光的寺廟呢！筆者大約在下午五點抵達，螢光寺早已人滿為患，可見這座寺廟有多麼大的吸引力，吸引著各方民眾聚集於此，為的就是待夜幕地垂後，見證那閃爍螢光的魔幻時刻。

下次說到泰國旅遊，千萬不要只想到曼谷、清邁了，清幽又具人文歷史色彩的烏汶府及魔幻的詩琳通瓦拉蘭寺，絕對是值得你一訪再訪的世外桃源，享受大自然帶來的輕恬閑靜及螢光魔幻魅力吧！

(本文由EVENT365生活誌提供)

(中時新聞網)