社會中，總有人喜歡利用他人、佔便宜，但如果遇到特別叛逆又聰明的人，根本不可能從他們身上揩油。星座運勢網站「星座巫師」分享，以下3個星座天生非常精明，一般的手段和心機在他們身上起不了作用，因此很難利用他們。

▍1.射手座

射手座外表傻呼呼的，甚至常常看起來很瘋癲，讓人覺得他面對任何事情都不在乎，其實這是因為射手的智慧太高，因此反而看淡一切，把自己真正的想法隱藏在不正經的外表之下。射手雖然看起來沒有心機，但他們絕不會輕易被利用，有些人以為自己有辦法控制射手，其實他根本不在乎這些人的想法，面對這樣的射手，最後也只能承認自己的失敗。

▍2.天蠍座

天蠍座很明顯的難以利用，因為他們很有深度，頭腦聰明，擁有智慧，他們的城府和心機也遠遠贏過許多人，根本很難鬥贏他們。天蠍的內心少不了叛逆，難以讓其他人駕馭，所以現實生活中根本沒什麼人對天蠍有辦法，他們就像野生的狼，難以讓人圈養。

▍3.水瓶座

水瓶座非常聰明，天生叛逆，可以一眼看穿那些帶有目的的人，對於他人耍心機、耍手段，通常也能迅速應對，甚至還會反過來整垮對方。水瓶座不但難以利用，還常常讓人覺得無奈，最好不要指望可以從水瓶的身上偷偷得到什麼好處，如果哪天水瓶座看起來很順從，反而還要特別小心，通常是帶有目的的行動，只是一般人看不出他的心機。

(中時新聞網)