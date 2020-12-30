迎接2021年，最令人期待的跨年煙火秀去哪裡看最好？今年全台，北、中、南、東，包括台北101、桃園青埔、新竹縣政府、台中水湳中央公園、台中麗寶樂園、雲林劍湖山世界、南投日月潭、高雄愛河、高雄義大世界、花蓮東大門等共10處煙火璀璨登場。

今年雖有新冠疫情籠罩，不過部分跨年活動仍照常舉行，指揮中心指揮官陳時中日前表示，跨年活動可照辦，但戶外活動得全程配戴口罩，禁止飲食。想一睹跨年煙火的民眾，可至下列10大熱門夯點一同觀賞。各地跨年活動陸續從31日傍晚開始，跨年煙火則將同時在凌晨零點施放。

2021全台跨年煙火秀

2021全台跨年煙火秀總整理如下：

●台北101

活動時間：2020/12/31晚間6點半～2021/1/1凌晨1點

地點：台北市民廣場

台灣最具代表性的地標台北101，今年將施放300秒全球首創的「360度立體特效輪狀煙火」，屆時台北101的50樓及82樓將有16組輪狀煙火，創造四面立體煙火噴射的震撼效果。「2021臺北最High新年城」，有蕭敬騰、林宥嘉、Hebe田馥甄、「搖滾天王」伍佰等超強卡司。

●桃園青埔

活動時間：2020/12/31晚上7點～2021/1/1凌晨00:30

地點：高鐵桃園站前廣場

「2021桃樂園Wonderland跨年晚會」最大亮點是首度請出「國師」唐綺陽登上跨年舞台，還有靈魂歌姬A-Lin演唱。煙火則選在今年超夯的高鐵桃園站前廣場舉辦，煙火長度尚未公布。

●新竹縣政府前廣場

活動時間：2020/12/31晚間17:30~2021/1/1凌晨00:30

地點：新竹縣政府前廣場

「2021新竹縣跨年晚會」，除了有6分鐘的煙火秀，並有盧廣仲、動力火車、Leo王、張涵雅、郭靜、曾沛慈、孫盛希、朱俐靜、ØZI等歌手輪番上陣及摸彩活動。

●台中水湳中央公園

活動時間：2020/12/31晚上7點～2021/1/1凌晨1點

地點：水湳中央公園

鄰近逢甲夜市、被稱為「台中之肺」的水湳中央公園，近期在IG引起網友朝聖拍照，跨年狂歡夜將施放188秒絢麗煙火。市政府今年邀請蕭敬騰、田馥甄、周湯豪、周蕙、閻奕格、林宥嘉等藝人。

●台中麗寶樂園

活動時間：2020/12/31晚間9點～2021/1/1凌晨1點

地點：麗寶樂園渡假區第二停車場(OUTLET前)

台中麗寶樂園渡假區將施放近6000發煙火，平均每秒10發，兩天共施放10分鐘，融合國際最新施放方式，呈現三大面景觀的高密度煙火秀。卡司名單：5566、Leo王、novvy、江靜、安心亞、吳卓源、陳芳語、張庭瑚、頑童MJ116。

●雲林劍湖山世界

活動時間：2020/12/31晚間7點～2021/1/1凌晨0：09

地點：劍湖山世界主題樂園幸福摩天輪

是2021全世界唯一的「摩天輪跨年煙火」，今年將施放園內限定270度的璀璨煙火，包括跨年場、1/1、1/2三連發，總秒數共935秒。卡司有Marz23、Tizzy Bac、原子邦妮、怕胖團、唐貓。

●南投日月潭

活動時間：2020/12/31晚間8點～2021/1/1凌晨0:20

地點：伊達邵碼頭前廣場

「2021日月雙響．幸福加倍 跨年晚會」會施放8分鐘煙火及4小時的樂團表演，凌晨零點時於水社、伊達邵兩處潭面同時施放絢爛湖畔煙火。

●高雄愛河

活動時間：2020/12/31晚上7點~2021/1/1凌晨00:30

地點：愛河港灣、大港橋

適逢高雄由「打狗」更名百年，2021年高雄跨年首度移師高雄港灣省盛大舉辦，「2021跨百光年」共會有三大舞台、8大場景，並邀請21組歌手樂團開唱，邀請胡瓜、浩角翔起擔任主持人，卡司包含滅火器樂團、謝銘佑、麵包車樂團、茄子蛋、韋禮安、八三夭、Bii畢書盡、許富凱、李千那、GEmma吳映潔，還有Ella陳嘉樺壓軸演出，配上全新落成的大港橋光雕秀。

●高雄義大世界

活動時間：2020/12/31晚間9點~2021/1/1凌晨00:30

地點：義大世界大草坪區

南台灣最盛大的跨年活動，今年剛好是義大世界10週年，將在義大世界大草坪區施放10分10秒的五大主題煙火秀。有茄子蛋、蕭煌奇、楊丞琳、Bii畢書盡等人表演。

●花蓮東大門廣場

活動時間：2020/12/31晚間7點~2021/1/1凌晨00:30

地點：花蓮市東大門廣場

東台灣最大的「太平陽觀光節跨年演場會」，將施放259秒煙火秀，並加碼2999發高低空煙火彈，象徵「愛久久」的幸福意涵。演出卡司包含任賢齊、玖壹壹、萬芳、葉啟田、許書豪等人，玖壹壹還會獻唱新歌。

多國跨年煙火因疫情喊停 台北101仍照常舉辦

(中時新聞網)