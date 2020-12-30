美國總統川普在主掌白宮的最後時間，加緊特赦曾涉及「通俄門」幕僚與多對政壇盟友，引起人民議論。不過，曾替川普「擺平骯髒事」的前私人律師、也一度是川普心腹的柯恩（Michael Cohen）表示，那些受到川普特赦的人，由於他們無法引用美國憲法第五修正案，在拜登上台之後，很快就會被迫上法庭作證。

據《每日郵報》報導，柯恩在接受美媒《MSNBC》專訪時預測，在川普任內僅存的數周中，川普會加快宣布他的特赦名單，包括伊凡卡夫妻、川普的兒子小唐納與艾瑞克，以及川普集團財務長維塞爾貝（Allen Weisselberg）等家族成員與川普集團要角。

不過柯恩指出，雖然上述人物能獲得川普赦免，但也會對川普本人造成「重大問題」，特別是受特赦者無法引用美國憲法第五修正案，故在拜登上台後，那些受到川普特赦的人絕對會一同倒台，屆時還需要上法院作證。

柯恩分析，川普特赦的程序對自己會產生很大的問題，而那些曾獲他特赦的人們也連帶受影響，「一旦你獲得特赦了就無法被起訴，你就無法引用憲法第五修正案，也就是自證其罪的權利」；而在拜登上台後，獲川普特赦的人們也會一同倒台，屆時不論川普是在法庭或者在特別法庭，那些受到川普特赦的人仍須上法庭對抗川普。

曾獲川普賞識的柯恩表示，他仍想問問總統：為何不停止那些毫無意義的特赦？為何他不回心意轉，想一想每天有多少美國人正在面臨死亡？

柯恩先前已承認支付封口費給自稱和川普上過床的兩名女子，且因稅務詐欺和欺騙國會，於2018年12月被判處3年有期徒刑，但因獄方考量疫情擴散，於今年5月21日暫時獲釋，改為在家監禁；此後，他也藉此完成新書「不忠」爆料前老闆川普種種傳聞事蹟，包括與女性之間的「黃金浴」。

(中時新聞網)