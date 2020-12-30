美國受新冠病毒衝擊之際，數百萬隻鳥近期也在短時間內離奇暴斃，不過專家排除了病毒、寄生蟲等因素，認為這些鳥比較可能死於飢餓，終極罪魁禍首來自野火肆虐。目擊者指出，這些鳥死前出現詭異舉動，牠們多半喪失活力，停在馬路上任由車子撞上，或是飛行時直接撞上大樓。

美國大量候鳥集體暴斃。

美國大量候鳥集體暴斃。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，今年8月20日，位在美國墨西哥州的美軍白沙飛彈試驗場（White Sands Missile Range）及白沙國家保護區（White Sands National Monument）突然出現數百隻禽鳥屍體，當初官方認定是單一事件，不過後續至9月初，包括新墨西哥州多個地區、亞利桑那州、科羅拉多州、德州等也陸續出現大量禽鳥集體暴斃事件。

這些死鳥涵蓋包括鷹、麻雀、黑鳥等多個品種。新墨西哥州立大學（New Mexico State University）生物學家黛絲蒙德（Martha Desmond）表示，「看看這個範圍，我們就知道這是一個非常大的事件」，她說暴斃的禽鳥數量可能多達「成千上萬隻」，甚至「數百萬隻」。

各地居民、生物學家也通報看到禽鳥死前出現怪異舉止，例如目擊者看到燕子坐在地上任由人類靠近，也有禽鳥看起來無精打采、反應遲鈍，最終被汽車撞死。

新墨西哥州遊獵和魚類局（New Mexico Department of Game and Fish）檢驗了40隻禽鳥屍體，目前已經排除了細菌、病毒、寄生蟲、殺蟲劑等因素，初步判斷鳥類大量暴斃是因為飢餓，因為幾乎每一隻鳥看起來都異常瘦弱。

檢驗結果顯示，高達80%的屍體樣本都有飢餓現象，一些症狀包含胃裡沒有食物、腎臟衰竭、乳房肌肉嚴重萎縮等。剩下20%的樣本則是狀況差到無法檢驗。

生物學家也排除夏天森林野火導致的濃煙毒害，不過仍認為野火是間接因素。專家指出，野火可能迫使候鳥提早開始進行冬季遷徙，這些禽鳥尚未儲存足夠的體脂肪，因此無法撐過長途旅行。

另一方面，部分鳥類可能為了避開濃煙，改變遷徙路徑，導致身體負荷增加，最終筋疲力竭。

新墨西哥州遊獵和魚類局也指出，9月初天氣異常變冷，氣溫降至零度以下也加劇這場危機，風、雪可能導致候鳥在飛行時迷失方向，一頭撞上建築物，有些鳥被車撞上、倒在地上，牠們最終因為過於寒冷喪命。此外，氣溫驟降也可能導致昆蟲死亡，讓這些禽鳥失去補充能量的食物來源。

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文章來源：Hundreds of thousands of birds died of starvation in the southern US after being forced to migrate early due to wildfires raging in the west, reveals new report

(中時新聞網)

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