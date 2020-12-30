【回憶殺】44歲大陸女星李小冉膚色白皙、身材火辣，28日在華鼎獎紅毯身穿白色低胸禮服，豐滿上圍呼之欲出，衝上微博熱搜第一名，許多人也羨慕李小冉的老公。不過，對李小冉來說，能遇到丈夫才是幸福，因為還沒結婚時，她的感情路可說是跌跌撞撞，曾為交往7年男友流產2次。

李小冉28日出席華鼎獎，穿著一襲白色透膚紗裙，低胸設計完美展露傲人雙峰，下身開高衩也使修長美腿若隱若現，前凸後翹的好身材引起網友驚呼，「胸大膚白貌美，是多少男人心目中的女神啊」、「女孩子都羨慕的身材了」、「肉長在該長的地方」，完全看不出已年過40歲。

李小冉身材超火辣，看不出實際年齡。（圖／微博）

但出眾的外貌沒讓她的愛情一路順遂，早年與孫姓富商交往，後來轉戀導演鄢頗，但孫姓富商已為李小冉離婚，等於兩邊都落空，男方的朋友氣得將鄢頗砍成重傷，一度登上新聞版面，李小冉也因此公開與鄢頗的戀情，一談就是7年。

交往期間，李小冉曾經懷孕2次，本來打算奉子成婚，無奈最終流產，鄢頗也遲遲不肯給名分，還與另一名女演員梅婷結下婚約，令李小冉心碎不已，主動退出這場三角戀。

後來李小冉重逢相識10幾年的製片人徐佳寧，交往半年即閃婚跌破眾人的眼鏡，對此李小冉甜讚老公的好，「我們一直像一家人一樣，現在雖然是他家庭的一員，但關係仍像閨蜜一樣，無話不說」更表示兩人有相同的興趣，都喜歡打電動，老公還會主動告知所有的密碼，讓李小冉很有安全感。

李小冉尋尋覓覓多年，終在38歲與徐佳寧結婚。（圖／微博）

除此之外，徐佳寧在新婚時就花了８億買下香港的豪宅送給李小冉，讓老婆能過上好日子，時時刻刻都捧在手中呵護，這回李小冉真的沒看錯人了！

(中時新聞網)