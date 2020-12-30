一位女網友逛好市多時，驚見「過年潮物」現身賣場，而且還正在特價，決定下手買來孝敬父母。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

除了特價，加上母親很心動，原PO還發現桌子可以折疊，最後還是決定買下電動麻將桌來孝敬父母。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

美式賣場好市多（Costco）深受民眾喜愛，不但常祭出商品優惠，每逢節日也會推出應景商品，品項豐富、客源不斷。近日一位女網友逛好市多時，驚見「過年潮物」現身賣場，而且還正在特價，在母親心動的暗示下，決定下手買來孝敬父母。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上表示，上周去逛賣場時，剛好看到每到過年最潮的電動麻將桌在特價，母親馬上表現得很感興趣的樣子靠近。原PO一看，發現麻將桌竟然是「東方不敗」的，想起母親每次去朋友家打牌時，也都是用同一品牌，當下立刻懂了母親的暗示。

除了特價，加上母親很心動，原PO還發現桌子可以折疊，更驚呼「不過過山車的直接斜著上來真的蠻猛的，特別是玫瑰金的外殼讓我驚覺原來麻將桌還這麼潮喔。」最後還是決定買下電動麻將桌來孝敬父母。

貼文一出，網友紛紛表示「好市多真的是超前部署」、「這個以後好像可以買給爸爸媽媽」、「還不衝一波」、「買了買了」、「過年好幫手」。

(中時新聞網)