繼網紅家家(王盈)後，又有一位網紅正妹不幸發生直播走光意外！大陸《英雄聯盟》美女主播駱歆近日與好友周淑怡直播出意外，因為舞蹈動作過大，導致上衣整個掀起胸前大走光，也讓聊天室的網友瞬間暴動，訝異駱歆竟然裡面沒穿內衣，大膽真空上陣！

27歲美女主播駱歆，憑著亮眼的外型加上專業的主持能力，在大陸電競圈人氣火紅，微博吸引超過190萬粉絲追隨。然而她日前卻在好友周淑怡的直播中，因為熱舞動作過大，導致灰色上衣整個掀開，胸前2點全被網友看光光。

駱歆(右)直播大走光。(取自推特)

駱歆完全不知道自己走光。(取自推特)

然而駱歆卻因為太過專心在玩遊戲中，沒空看聊天室螢幕，對於露點一事渾然不覺，當然也不知道網友的暴動留言「右邊好黃啊」、「？？？？？？」、「穿衣服不穿內衣？」、「真的太離譜」、「這下真的不用混了」。而駱歆也真的如同網友所說，因為走光事故遭人舉報，鬥魚直播平台帳號秒被封，真的不用混了。

駱歆曾是大陸成都電視台的中英雙語主持人，後來因為擔任大陸《英雄聯盟》官方主持人一夕爆紅，憑著甜美臉蛋與專業播報能力擄獲了大批粉絲，直播人氣高居不下，還曾入選2019富比士大陸30歲以下精英榜，甚至獲邀客串網劇《全職高手》。

(中時新聞網)