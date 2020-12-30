跨年霸王寒流+12級颶風 戴立綱：樹狂搖、騎士ㄞˋ注意

2020年首波寒流將在30日報到，威力強大，北台灣最低溫將降至6度以下，也是21世紀後台灣最冷跨年夜。對此氣象專家戴立綱指出，這波低溫將「陪伴」大家跨年，直到元月1日白天起才會回溫。

戴立綱指出，隨著風向轉為東北風，週二(29日)晚間10點以後溫度將開始下降，週三下午開始北部氣溫就會降至10度，入夜後持續探底，出現7度低溫，不僅如此，還會出現9至10級的強陣風，其中蘭嶼、澎湖更會出現12級強風。

戴立綱表示，週四(31日)跨年將會是寒流最強時刻，北部地區剩下6度，中部也僅有8度，一向炎熱的南部地區也只有10度，直到元旦白天之後才會逐漸回溫。

戴立綱說，元旦白天溫度隨著冷高壓進入東海，將會開始回升，北台灣到了晚上就會回到12度，隔天元月2日還會持續攀升，來到15度左右，到了周末北部、中部都可回升至16度，南部地區則是可望來到18、19度。

(中時新聞網)