2020年全球話題圍繞在新冠肺炎大流行，這一年即將結束，新的一年就要到來，國際羽球賽事也將在1月重啟戰場，預計1月3日前往泰國比賽的羽球世界球后戴資穎，透過Instagram分享心情，表示因為團隊都二話不說陪她出國征戰，讓她更加起勁的努力。

BWF世界羽聯將於明年1月中開始安排三項賽事，第一站是超級1000v系列賽Yonex泰國公開賽，時間是1月12日到17日，第二站也是超級1000系列賽，是1月19日到24日進行的豐田泰國公開賽，接著1月27日到31日為延期舉辦的2020賽季BWF年終總決賽，三項賽事比賽地點都是泰國曼谷。

因為新冠肺炎防疫措施，選手們抵達曼谷必須先隔離14天才能出賽，因此1月3日就要到曼谷，在出發前戴資穎有感而發，表示在新冠疫情遍佈全世界的情況下，為了不辜負球迷期待、以及運動員終究不能沒有舞台，在賽程確定後，必須離開安全的家園為成績奮戰，她仍一如往常全力以赴，盡所能努力。

而球后輝煌戰績後面還有支持她的團隊陪她一同奮戰，戴資穎補充：「我的團隊們得知要出國時，沒有任何一點怨言，這是他們的支持，因為我們是一個團隊，那我還在猶豫什麼呢？大家都二話不說的要陪著我出去，我不是應該要更提起勁的努力...。」這些感性的字句表達小戴睽違10個月重返國際賽場的心情，她並說，會努力直到最後，「因為我是戴資穎，我永不放棄。」

(中時 )