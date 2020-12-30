國道警車一般都被稱為「紅斑馬」。一名小貨車駕駛PO文表示，自己行駛在國道上，後面一輛紅斑馬邊閃燈邊急速接近，嚇得他趕緊開到路肩讓路，卻發現紅斑馬沒有超過的意圖，於是又將車開回原車道，事後卻因此吃上罰單，網友一看後都搖頭「警察這招釣魚厲害哦」、「你中計了」。

原PO在臉書《爆怨2公社》PO文「長知識了！原來國道警察開警示燈快速接近是不用禮讓的，只有鳴笛才樣讓」。他表示自己一如既往開國到送貨，卻有一輛紅斑馬邊閃燈，邊從後方急速靠近，他看到後立刻開到路肩禮讓，但紅斑馬卻跟在他後面沒超車，他見這情形又將車子駛回原車道，事後卻收到一張違規行駛路肩的罰單。

小貨車駕駛抱怨看到紅斑馬閃燈急速逼近，以為對方在執行勤務，便開至路邊禮讓，未料因此吃罰單。(圖／爆怨2公社)

原PO抱怨，自己入行不久，只領基本工資，實在沒那本錢也不會去違規，申訴後卻又得到「已開出的罰單必須到監理所申訴」的答案，他抱怨紅斑馬「沒看到我是在等你們過去嗎？難道是在等你開單？沒有要路肩超車誰會往路肩行駛，還是在警車面前，哪有人會這麼白目？」

網友看到後紛紛留言：「你中陷阱了」、「被斑馬舉發的就摸摸鼻子認了吧...就是一個陷阱，記得沒鳴笛不要讓」、「這招釣魚真高明」、「年終到了要拚業績了」、「公路上陷阱多而且很硬沒得談的」、「觀感很差，感覺是故意開單的」、「警察在現場沒直接示意靠邊反而選擇事後舉發也太扯」、「你覺得他需要禮讓，他覺得你需要罰單」、「真的長知識了」。

但也有人表示「鳴笛才要讓車，這不是基本常識嗎」、「閃燈而已真的不用理會」、「你自己經驗不足」，對此原PO表示，因為對方車速非常快，因此以為有緊急事件，才會開到路肩禮讓，他更指控，這種車速若是一般人，已經是逼車的感覺了。

(中時新聞網)