台灣豬標章之亂不斷延燒，連自家綠營立委也忍不住開炮農委會主委陳吉仲，儘管陳表示張貼不實可開罰4萬至400萬，但臉書農業粉專就踢爆，根據現行法律根本無法可罰，最多就是要求下架。

農業粉專《Lin Bay 好油》29日在臉書PO文「經過前輩的指導，才理解衛福部的高明與農委會的愚笨」，解釋標章跟標示的不同，指出業者若沒標示豬肉產地，衛福部可依法開罰，但農委會標章只是一個沒有效力、僅計畫等級的標章，有沒有違反食品標示等法規，是由衛福部判定。

至於為何產銷履歷這個標章有冒用或不實，農委會可以開罰，台灣豬標章卻不行？《Lin Bay 好油》說，這就是農委會的怠惰之處，該做的立法程序沒做，管理思維沒釐清，只是隨便弄一個標章來應付，真的出包了也無能為力。

《Lin Bay 好油》表示，要罰台灣豬標章不實不是不行，只是要依法行政，依架構去辦理，架構設置之後，才有台灣豬標章的正當性跟合理性進而設置法規才有適合法，才能依法開罰。

《Lin Bay 好油》也酸陳吉仲「陳大主委就是因為法律觀念薄弱，所以常常會講出一些超越法律的事情」、「衛福部該做的都做了，法也都修了，反觀農委會，這些管理又不是新創，以前模式都可參考了，結果也不做，該設立的法規也都沒設，只是應付應付拿一個計劃型的東西出來交差，最後無法可管」。

(中時新聞網)