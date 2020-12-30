台灣豬標章之亂不斷延燒，連自家綠營立委也忍不住開炮農委會主委陳吉仲，儘管陳表示張貼不實可開罰4萬至400萬，但臉書農業粉專就踢爆，根據現行法律根本無法可罰，最多就是要求下架。

農業粉專《Lin Bay 好油》29日在臉書PO文「經過前輩的指導，才理解衛福部的高明與農委會的愚笨」，解釋標章跟標示的不同，指出業者若沒標示豬肉產地，衛福部可依法開罰，但農委會標章只是一個沒有效力、僅計畫等級的標章，有沒有違反食品標示等法規，是由衛福部判定。

至於為何產銷履歷這個標章有冒用或不實，農委會可以開罰，台灣豬標章卻不行？《Lin Bay 好油》說，這就是農委會的怠惰之處，該做的立法程序沒做，管理思維沒釐清，只是隨便弄一個標章來應付，真的出包了也無能為力。

《Lin Bay 好油》表示，要罰台灣豬標章不實不是不行，只是要依法行政，依架構去辦理，架構設置之後，才有台灣豬標章的正當性跟合理性進而設置法規才有適合法，才能依法開罰。

《Lin Bay 好油》也酸陳吉仲「陳大主委就是因為法律觀念薄弱，所以常常會講出一些超越法律的事情」、「衛福部該做的都做了，法也都修了，反觀農委會，這些管理又不是新創，以前模式都可參考了，結果也不做，該設立的法規也都沒設，只是應付應付拿一個計劃型的東西出來交差，最後無法可管」。

經過前輩的指導，才理解衛福部的高明與農委會的愚笨，農委會主委陳吉仲說貼了台灣豬標章，只要不是國產，被農委會查到將依標示不實開罰4萬到400萬元罰鍰。 但是台灣豬標章的核發單位農委會所屬的財團法人中央畜產會的執行長王忠恕又說： 台灣豬標章僅...

Lin bay 好 油發佈於 2020年12月28日 星期一

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(中時新聞網)

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