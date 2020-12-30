Hit Fm聯播網在歲末年終準備了特別企劃，邀來李友廷、連晨翔進行「破次元挑戰」，破次元顧名思義就是讓兩個身處在不同次元的男神，一共有三道關卡，李友廷、連晨翔分別要去向中衛辦公室的員工們拿到兩張不同人的名片、五支口紅、三支手錶等。

他們還要接受挑戰，包括裝可愛撒嬌、唱歌、講笑話、合照等才把物品借給他們，李友廷發揮歌唱實力對女職員唱情歌，也親切跟職員拍照獲得任務物品，連晨翔除了展現精湛舞藝，另外被一位女職員要求講笑話，反應迅速的連晨翔馬上想到要講什麼，他對著女職員說：「我今天吃素，因為妳是我的菜！」

李友廷在現場穿上連晨翔的宣傳服，卻顯得相當害羞，因為衣服實在太潮了，吊帶賽車褲加上高筒靴，跟平常他的穿著打扮實在反差太大，而且直說感覺穿上就必須來舞蹈solo一下，連晨翔說很好看，很不一樣的李友廷。貼心的連晨翔發現李友廷鞋帶沒綁好，就馬上彎下腰替李友廷綁鞋帶，讓李友廷很不好意思，害羞的說：「翔，不要這樣！」不僅如此，連晨翔還幫忙將李友廷的褲子塞進靴子裡，連晨翔說這樣會更帥氣，兩人互動讓一旁的主持人驚呼，這畫面也太唯美了吧，「兩位是在上演浪漫BL劇情嗎？」笑翻眾人。

(中時 )