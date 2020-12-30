曹楊推出新專輯《規定情境》，先前參加《中國好聲音2020》加入謝霆鋒戰隊，進入總冠軍賽的冠軍學員，謝霆鋒更跟表示媽媽還特別打電話提到自己是曹楊的粉絲，意外圈粉導師謝霆鋒的媽媽也讓曹楊覺得又驚又喜，笑說這比贏得比賽還值得驕傲。

曹楊當時參加《中國好聲音2020》同時間，一邊比賽一邊錄音，曹楊也說「雖然從比賽的舞台切換到錄音室也有辛苦的地方，但是對我來說收穫更大，因為自己更能將兩邊的養分互相滋養！」

專輯首波主打〈I Think I Love You〉，曹楊特別邀請了同樣都是演戲、唱歌雙棲的GEmma吳映潔(鬼鬼)一起合唱，兩人這次的合作，因為疫情，分隔兩地，但透過錄音及MV拍攝前的幾次視訊通話，兩人活潑的個性很快就開始笑鬧聊天並且為不在身邊的彼此加油打氣，而在GEmma吳映潔錄音前，曹楊特別用心地透過視訊通話為她準備一首自彈自唱的歌曲來舒緩她的錄音壓力，殊不知彈唱完的曹楊馬上跟鬼鬼說：「其實我也是很緊張的亂彈啦！」

(中時 )