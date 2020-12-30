今年初北市府針對屋齡逾30年、11層以上高樓訂定「台北市建築物外牆安全診斷檢查及申報辦法」，將老舊大樓外牆納入強制健檢須每3年健檢申報一次，若是超過15年但未達30年的11層以上高樓，則每6年健檢申報一次，否則所有權人、管委會恐挨罰1萬至5萬元，全市約3千棟建築物納管。

大樓外牆磁磚剝落時有所聞，尤其季節冷熱溫差大時，外牆剝落成為街頭不定時炸彈，據北市府統計，近5年磁磚剝落通報案件數量高達4239件。至於11層以下的建物，若北市府評估後，認定建物外牆具有潛在危險疑慮，在列管公告後的6個月內，同樣必須完成健檢申報。

目前坊間的診斷費每件約2萬，但工程業界許多技師指出，技師在做外牆診斷時要去思考建築物外牆大量的飾材用目視安檢診斷法真的能精確診斷出來嗎?萬一隔天發生外牆飾材掉落的問題，技師應如何負責?因此造成了業內無人想為了2萬元去承擔這個責任的問題。而新制雖是注重民眾的安全，但補貼額度與實際要支付的檢測、評估、修繕、補強等費用扣除後，仍是一筆為數不小的支出，一般民眾跟大樓管委會無法負擔，造成落實推動的滯礙。

國山萊特利-台誼石材副總徐崇勤也指出，大樓外牆因安裝冷氣機主機破壞石材完整性，且長期震動導致鐵件鬆動或季節溫差造成的熱漲冷縮都是石材掉落的因素。有些外牆因乾式石材施工時選用材質不純的五金繫件因生鏽造成石材掉落，因此萊特利乾式石材施工法堅持使用304不鏽鋼或316不鏽鋼的五金繫件施工，且異型石材安裝，絕對不能現場鑽孔施打錨栓入內，不然會造成石材裂開的危險，同時不建議單片石材的面積過大，因為這都會降低地震時石材的耐震力，雖然大面積的石材在設計感上顯的大器，但在安全的考量下，建議採用較合乎工法與材料的石材尺寸。另外，一般的外牆石材修復，往往無法做到單獨局部修復，萊特利的專利設計是為能讓日後外牆養護更輕鬆的更換單片石材，因此預防性的施工方式才是外牆安全的宗旨。

(中時新聞網)