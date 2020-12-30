歐洲聯盟輪值主席國德國外長馬斯（Heiko Maas）表示，歐盟27個成員國政府今天全數批准英國脫歐後貿易協議，為這項協議自2021年元旦起暫時適用鋪路。

英國和歐洲聯盟24日達成英國脫歐後貿易協議，歐盟成員國政府同意僅是形式，不過協議仍須由歐洲議會（European Parliament）在明年2月底前追溯批准。

官員表示，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）將在明天上午9時30分（台北時間30日下午4時30分）簽署這項協議，然後送至倫敦讓英國首相強生（Boris Johnson）簽署。

英國國會下議院也將在30日表決這項協議。

如此明年元旦英國脫離歐洲聯盟單一市場後，歐盟與英國的無關稅貿易可望延續。（譯者：陳政一）1091230

(中央社)