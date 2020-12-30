氣象局發布低溫特報(氣象局)

入冬最強寒流報到，中央氣象局發布低溫特報。今(30)日至1月1日寒流影響，各地氣溫明顯偏低，今日寒流迅速南下，上午起局部地區有10度以下氣溫發生的機率；今、明(30日、31日)兩天局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率。寒流來襲，「跳水式」降溫果然又快又急。天氣風險公司臉書粉絲專頁最新PO文，台北市區東北方80公里「彭佳嶼」測站氣溫在一小時內驟降3.7度。網友留言，「陽明山區像強颱巨獸，大軍壓境，恐怖的感覺」，還有人回報「淡水2小時內狂掉5度」、「台北士林風很大一直吹」。

天氣風險公司：「彭佳嶼」測站，出現溫度驟降！(天氣風險公司臉書)

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇提醒，這波寒流冷空氣抵達後，全台會由北往南開始快速降溫，台北今天清晨會從原先的21度降到14度，今晚到31日凌晨再降到剩6度，24小時的降幅可能達到15度，降溫非常快而且明顯。

氣象局發布今天上午至明天白天低溫區域

【橙色燈號(非常寒冷)】

基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、臺中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

南投縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局也發布陸上強風特報

東北風明顯增強，高雄以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天受鋒面通過及寒流南下，寒流挾帶微量境外污染物影響臺灣，其影響程度視上游累積和降雨情形而有所變化；雲嘉南沿海地區午後因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，中部近山區及馬祖地區可能短時間達橘色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時新聞網)