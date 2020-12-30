有東方鋼琴詩人之稱的鋼琴家傅聰，29日傳出在英國染疫過世，享壽86歲。他的雙親在大陸文革期間，被歸類為右派，於1966年雙雙上吊自殺，成為傅聰一生的遺憾，他於1958年移居英國，1982年首度受邀來台演奏，當時傅聰一度擔心台灣不安全，還是白先勇、周文中等人掛保證，傅聰才安心來演奏，之後更多次來台，每每必逛故宮還會去針灸。

長笛家樊曼儂回憶，1982年傅聰首次受邀來台演出，他原本有點擔心，台灣會不會像中國大陸一樣是個極權社會，而不敢來，樊曼儂表示，「當時經過很多人幫忙，像是周文中、白先勇，幫忙跟傅聰說，台灣很安全，沒問題，他才放心願意來，來的時候，觀眾對他的歡迎之熱烈，讓他之後非常願意來。」

傅聰過去因練琴勤奮，導致手傷，長期困擾他，也因此不彈琴時，要時常戴著手套保暖。據熟知業界的人士表示，傅聰過去來台，會去看中醫，治療手傷，並在針灸、電療和氣功的協助下，讓手部獲得舒緩。

此外，傅聰每回來台，也會去逛故宮，但最重要的事情還是練琴。曾多次邀請傅聰來台的長笛家樊曼儂回憶，傅聰愛音樂成痴，巡演期間，一天可練8到10小時的琴，「早年他來大都住在民權東路的亞都麗緻，都要給他搬一台琴在房間，他住在最邊邊間，整條走廊都是他的琴音。」

樊曼儂說，傅聰吃飯總是很快，「他大口大口吃，都是為了趕快吃完，趕快去練琴，絲毫不浪費時間，他因練太多而手受傷了，有時會休息一下，又想到，就又開始練了，是真正愛音樂的人。」

傅聰生前曾表示，遠走他鄉和家人分離，最後天人永隔，成為他一生的遺憾，當年之所以選擇移居英國，傅聰說，「並不是我真的嚮往西方世界，也不是什麼我選擇自由，這一切都沒那麼簡單，但卻也是沒辦法的事情。」

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(中時新聞網)