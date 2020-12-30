美國準總統拜登對陸政策主軸是「競爭、共存、合作」，對兩岸策略則是「挺台、 不反中」，鼓勵兩岸和平對話、強化台海現狀，彰顯了美國政策的延續性。

美國國防部國際安全事務前助理部長佛里曼日前發表談話，稱「台灣問題是美中和平或是戰爭的關鍵，現在『和平之門』可能逐漸關閉」，對當前美中台關係做了最嚴峻的評估。佛里曼更撰文指出，若美國為了台灣，而與大陸一戰，美中台將陷於互相展示軍力的惡性循環，這種態勢的背後邏輯，就是各方不迴避從秀肌肉，升高成小規模衝突，進而衍生為戰爭。

面對中共快速崛起及擴張，即將卸任的美國總統川普過去不惜以「台灣牌」，挑釁中共的「一中原則」，而台灣希望借助川普之力，以脫離中共的威脅，加速了台海形勢惡化。

然而，若要阻止兩岸關係「螺旋式下墜」，最首要的是美國要恢復仲裁者角色，但美國因新冠肺炎疫情失控，已自顧不暇，美國主導權相對削弱。

民進黨政府經歷川普政府動盪不安的四年，卻無法記取教訓，面對新形勢，唯一的選項仍是完全仰賴美國，對美國百依百順。

民進黨政府強行通過美國萊豬進口，除了帶給國人食安威脅，也撕裂了台灣社會。萊豬進口爭議不會因二○二一年元月一日開始進口而落幕，隨之而來的將是日本要求取消福島核食禁令，民進黨政府是否能抗拒日本壓力？可能只是時間問題。

台灣寄望與理念相近的國家聯手，反制大陸的擴張行為，與拜登提出的由盟邦及伙伴組成「聯合陣線」，或是「民主高峰會」概念似乎不謀而合。但美國學者認為，聯合陣線或高峰會不能有針對性，必須降低仇中的意識形態，以免給人「反中同盟」的印象，反而降低各國參與意願。民進黨的「反中」、「仇中」意識形態，將成為受邀加入類似機制的障礙，多數國家可能因無意涉入兩岸糾紛而感到遲疑。

面對詭譎多變的世界新局，民進黨政府的對外政策看不到新思維及新做法，更沒有能力反省對外關係的得失。雖然中共短期內武統或台海發生軍事衝突的機率不高，但若雙方堅持現行路線，拒絕任何溝通對話，一旦中共看不到兩岸關係和平解決的前景，而台灣繼續以為擁有一張可用美國人鮮血填寫的空白支票，兩岸敵意將持續上升，佛里曼預言的兩岸和平之門即將關閉，就絕非危言聳聽。

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(中時新聞網)