交通部觀光局的小金庫「觀光發展基金」，今年受新冠疫情影響收入，加上紓困振興補助花掉一百多億元，「小金庫」首度見底。現在交通部大力加碼，一次列出五年所需，向銀行舉債一五一．七億餘元支應，引發嘩然。

觀光發展基金主要用於國際宣傳、地方政府大型活動行銷推廣，以及觀光設施的興建、維護，主要財源是旅客出境時繳交的機場服務費。據媒體報導，受疫情邊境管制影響，出境旅客急遽減少，使得觀光發展基金收入縮水，再加上龐大的紓困方案、國旅補助等支出，去年底基金還有一百一十三億元，不到一年就燒到精光。

新冠肺炎導致全球產業遭逢劇變，因為外國旅客不能來台灣，即使有國旅填補部分旅遊業缺口，業者依舊叫苦連天。對此，行政院一口氣就同意交通部的舉債要求，甚至一次借足五年基金所需。

問題是，旅遊補助只能應急，不該常態化，否則將嚴重扭曲國內觀光市場機制，更別說受新冠疫情衝擊最嚴重的觀光飯店，但補助猶如杯水車薪。若全球疫情緩和不了，難保不會再有飯店業者退出市場，這對於原本觀光硬體就不足的台灣而言，絕非一件好事，更何況舉債的錢還是得還。

台灣長期以來一直強調「發展觀光」，但總是「喊的比做得多」，觀光基礎建設更遠不如日本、歐美等觀光大國。舉例來說，身為出入國境門戶的桃園機場，服務評比雖在亞洲國家名列前茅，但運量不足，設施也嫌簡陋，還不時傳出漏水等瑕疵，國際機場老是用水桶接水，有損國門顏面。

此外，日本與大陸觀光客最愛的阿里山，目前只有四星級的旅館，雖然四星級旅館服務並非不好，但欠缺五星級旅館，就很難召開國際大型會議，將阿里山的美景藉機傳送到國際。

台北市陽明山也有類似遺憾，很多人形容陽明山的地理優勢，就像日本的溫泉勝地箱根，但陽明山觀光硬體設施能否與箱根匹敵？只要問常去箱根泡湯的台灣旅客，答案很明顯。

隨著新冠疫苗開始接種，外界樂觀認為，明後年疫情終結後，就會引爆另一波「報復性」國際旅遊商機，交通部長林佳龍日前也再度宣誓，將射出「拚觀光三支箭」，展現台灣躍升觀光大國的決心。但看看「召開全國觀光發展會議」、「觀光政策白皮書」和「觀光局改制為觀光署」這三支箭，讓外界不免感嘆，還是停留在「紙上談兵」，令人擔心會不會又是雷大雨小。

其實，台灣觀光問題的癥結點很清楚，就是欠缺資源、觀光硬體待改善，如果政府仍停留在評估、甚至升格主管機關的觀念，別說搶不到後疫情時代的國際觀光商機，只憑業者單打獨鬥，觀光產業更難跳脫仰賴補助為生的惡性循環。

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(中時新聞網)