阿水上期專欄提到，盯緊大盤籌碼要看哪些，不需要自己嚇自己，結果大家應該都有看到，外資連假期間，整個大盤加權指數還是偏向於盤整震盪。

本期聊聊最近火紅的航運股。關於航運股，十月貨櫃運費就已大漲，但市場最近火熱到連散裝海運股都漲。

雖然都叫「海運」，集裝海運與散裝海運大不同、話題與受益性也不一樣，勿把馮京當馬涼。

所謂「集裝箱」，也就是一般人所稱的貨櫃，大都是運送可以直接裝櫃的商品、民生用品等，一般企業進出口大量商品，空運的費用會隨著重量與體積而變得很貴，因此疫情期間空運減少，價格又更貴的情況下，同樣可以寄送冷凍生鮮商品的集裝海運，需求量也就愈來愈大。台股做集裝海運的企業，一般有三大家：長榮、陽明、萬海。

而散裝海運主要是運送鐵礦砂、煤礦、黃豆、玉米、礦產等大型原物料，這類商品不會使用裝櫃的方式。台股中的散裝海運股，就是以出租這類散裝用的船舶運輸為主。若各位讀者去打開營業比重，會發現大都是租金收入，運費收入只有少少的一部分而已。

最近市場會對散裝海運有興趣， 是因為中國的鐵礦砂進出口需求傳聞大增，但一般鐵礦砂運輸會用八萬噸以上的最大型散裝船。有興趣的投資朋友，應該看一下台股散裝運輸股中，船公司本身是否是真實受益。

海運其他細節還很多，可參考BDI （Baltic Dry Index，波羅的海乾貨散裝船綜合運費指數，包含航運業的乾散貨交易量的轉變，是航運業的經濟指標），來看目前的散裝海運租用價格指數，是否真的有因應需求而大增。阿水個人認為，今年反聖嬰氣候明顯，對於煤礦的需求也應該不會太少，這是另一個可以注意的重點。

上周三大法人在上市類股中， 一共買超七十八．二二億元，外資買超九十四．一七億元，自營賣超一．二四億元，投信在上市類股則賣超了十四．七一億元。

附表為上周五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。年終外資放長假的情況下，成交量會稍微萎縮，市場類股輪動也會變慢。投資人如果害怕市場突然利空，最好還是用選擇權賣權（Buy Put） 做保險，整體而言市場與上周相比變化不大，緊盯加權指數的月線是否能站穩，並關注強勢股即可。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)