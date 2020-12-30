工作不穩定的苗栗男子徐源富一心想發財，認識自稱從事「金融業」的「朱大哥」後，甘願當對方的「人頭」，朱男利用他向一家又一家銀行借貸成功後，再分徐男一點小錢，並教徐男「不必理會銀行催款」。到後來，朱男見徐源富這個人頭已無法再「玩」下去，才認定他最後的「利用價值」就是「拿命去換保險金」，打算榨乾到底。

徐源富的老父親說，他生前和老婆住在苗栗，平時無業，熱愛上網，滿腦子都是發財夢。5、6年前，徐源富透過網路結識年長自己5歲、自稱是「金融代書」的朱男，便跟著對方一起「賺大錢」。

當時，徐源富拋下家庭北上，整天和朱男在台北廝混，然而，他在苗栗的老家卻開始收到法院、銀行寄來的債務強制執行公文、欠款通知等，總額高達近千萬元。「你看，這麼多，密密麻麻嚇死人！」徐父抱出一大箱文件氣憤地說，「我們都覺得莫名其妙，後來才知道他（徐源富）被對方利用了。」

寄給徐男的債務強制執行公文、欠款通知等，總額高達近千萬元。（圖／周志龍攝）

原來，徐源富口中的「朱大哥」竟把他當成人頭，透過虛設行號等方式，向一家又一家的銀行申辦個人貸款、企業貸款，得手後卻只給徐源富一點小錢。在朱男「瞎貸」下，徐源富的信用破產，後來再也無法從銀行「搬錢」；朱男為了利用徐源富的剩餘價值，竟動起詐保的歪腦筋，而且手段相當殘忍。

家屬向警方報案後，直指徐源富是遭殺害詐保，開始抽絲剝繭偵辦，經過大量查訪，有名台商證稱，其實早在2017年中旬，朱男就曾帶著徐男一起到大陸廣東旅遊，「有跡象顯示，當時朱男就對徐男動了殺機，但不知何故最後未下手成功。」

朱男對於徐男的最後利用，就是設局製造意外死亡，並假冒死者家屬，帶著大皮箱到銀行提領數千萬元保險金。（圖／翻攝畫面）

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(中時新聞網)