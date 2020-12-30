北漂的苗栗男子徐源富為了發財，被自稱從事「金融業」的朱男當成借貸人頭，榨乾後再遭取命。據悉，朱男半年間至少3次想「呼伊死」，從大陸廣東再到上海，直到2018年初才在哈爾濱的小鎮得手。有認識2人的台商友人向檢警證稱，曾目擊朱男如豢養狗般使喚徐男，甚至在眾人面前暴打、虐待他，但徐男全不敢反抗，還乖乖照做。

2017年12月間，朱男又約徐源富前往大陸上海旅遊，詭異的是，這次朱男安排徐源富先出發，且只替他買了「單程機票」，自己卻隔天再去大陸會合。徐源富搭機當天，朱男不但親自送他到機場，還主動向2家保險公司各買了2千萬元的旅遊平安險，受益人是徐父。

家屬根據檢警、保險公司調查說，朱男和徐源富會合後，2人整天吃喝玩樂，朱男某晚在1家KTV灌醉徐源富後，竟帶走他的衣物和證件，打算讓他流落街頭而凍死，「聽說上海當時很冷，只有0度，他（朱男）丟下徐源富後，就躲到KTV附近的醫院，想要就近打探『有沒有台灣人被凍死』的消息。」

朱男在命令徐男外出賞雪後就離開，直到天亮才假意開始找人，最後如願看到徐男凍死的屍體。（圖／本刊繪圖組）

1星期後，朱男遲遲未掌握徐源富任何消息，遂向公安報案失蹤，先行返台。原來，徐源富酒醒後，自己找到1家小旅館入住，並打電話回家求援，拜託老爸匯點錢給他。

另一方面，朱男回台後告知徐父徐源富在上海「失蹤」，卻意外得知徐源富還待在上海的消息，於是再度飛往大陸上海「設局」。在找到徐源富後，以「賞雪」為由，又帶著他跑到大陸哈爾濱太平鎮，2018年1月20日入住當地的「雨鑫賓館」。

朱男一到賓館又重施「灌酒」故技，當晚他和徐源富喝了2、3瓶「二鍋頭」（一種高濃度白酒）後，1月21日清晨6點多，他「命令」醉醺醺的徐源富自行到外「賞雪」，徐源富似已醉到沒有判斷能力，竟乖乖聽話，最後消失在皚皚白雪中。

這個匪夷所思的狀況，直到幹員找到1名熟識朱、徐的台商，答案才曝光，「徐源富猶如他（朱男）豢養的狗，他當眾要徐源富去撞牆，徐源富也不敢違抗。」台商說。

哈爾濱雨鑫賓館王姓負責人接受調查時證稱，案發前朱男、徐男確實投宿在他經營的賓館。（圖／讀者提供）

天亮後，朱男還假意詢問王姓賓館老闆「是否看到我朋友（徐源富）？」隔天（1月22日）早上8點多，又假裝慌張地通知王姓賓館老闆：「我找到我朋友了，好像死了！」

朱男隨即帶著賓館老闆前往鄰近一處名為「大地里」的地方，只見徐源富側臥雪地，衣物、鞋子散落一旁，身體僵硬氣絕多時。當天，「太平鎮派出所」、「道里公安分局」等警政單位均前往調查，最後以「凍死」結案，朱男隨即通知徐父。

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(中時新聞網)