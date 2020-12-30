懷著發財夢的男子徐源富「誤交損友」，認識一名自稱從事金融業的「朱大哥」，但卻也成為朱大哥四處向銀行借錢的固定人頭，在無法再向銀行借錢後，被對方認定「最後價值」是帶到冰天雪地的國度哈爾濱，凍死後以命換保險金。死者家屬回憶，承辦幹員曾告知「有跡證顯示朱男曾3度想殺徐男」，此外，死者髮妻范小姐也說：「我曾接到一通他（徐源富）從大陸打來的電話，他告訴我『有預感』可能會死在當地。

徐男生前除了曾告訴老婆「有預感將遭不測」，也在筆記本上留下不少無奈字句。（圖／讀者提供）

徐源富的妻子仔細回憶：「我老公過世前夕，應該是他人在上海那時吧，曾打了通電話回來，說自己『有預感』會遭到不測，要我先帶孩子回娘家，如果平安沒死，會來接我們。」

除了徐妻，徐父也直指整件事根本就是「謀財害命」，他拿出一份由「哈爾濱市公安局道里分局治安大隊」核發的文件，內容寫著徐男「死因不明，需解剖，因家屬不同意，請予以辦理註銷戶口」，「我雖有委託他（朱男）代辦我兒子的後事，但我絕對不可能『不同意』調查我兒子的死因，根本全被朱男蒙蔽！」

朱男假冒死者家屬，帶著大皮箱到銀行提領數千萬元保險金，大綑現鈔堆得滿桌都是。（圖／翻攝畫面）

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(中時新聞網)