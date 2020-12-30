從事金融代書業務的「朱大哥」，2017年底邀友人徐源富赴大陸遊玩，行前在桃園機場替徐投保2家、總值共4千萬元旅遊平安險，結果徐男凍死在哈爾濱。朱男事後灌迷湯，欺騙受益人（徐男父親）可幫他辦手機，實際上是冒充徐父向保險公司詐領高額旅平險理賠金，可惡的他甚至拖著1個超大行李箱，囂張的到銀行將一綑綑現鈔全領走。檢警月前已依詐欺罪嫌將他起訴。

徐父說，兒子在哈爾濱過世的消息傳回家時，他還沒懷疑到朱男身上，且對方當時還假裝熱心要「幫忙代辦後事」，他因自己年紀太大行動不便，便一口答應。朱男隔海聯絡妻子許女後，許女即前來要他簽署各種委託代辦文件，「他（朱男）還用我的名字申請了1支手機門號，我兒子很快地就在當地火化了。」

徐父控訴，兒子根本是被謀財害命，堅稱朱男就是整起意外的策劃者。（圖／周志龍攝）

「大約2個月後，有位熱心的保險公司人員提醒我，問我知不知道兒子生前有投保？我覺得奇怪，一查才知理賠金全被他（朱男）盜領走了。我報警後才聽說，他是用那個新申請的手機門號假冒我，再利用委託書，透過臨櫃領錢騙到2千萬元的保險金；領錢時，他還拖著一個超大旅行箱，要求行員幫忙塞入一把把鈔票。」徐父說。

警方偵辦後，除了掌握朱男與35歲的許姓妻子有著「先跟海基會確認」、「減少變數」等可疑的微信對話，夫妻倆也未通過測謊；此外，保險公司對該案的調查結果，更讓人覺得案情不單純。

2018年底，警方搜索朱男夫妻位在三重住處後，依預謀殺人、詐欺罪嫌等將他們移送，並成功阻止另外2千萬元保險金遭盜領。可惜的是，兩岸關係急凍下，行之有年的《兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》停擺多時，警方因此無法取得大陸官方的相關證據，加上死者未經驗屍且已火化，檢方最後僅能依詐欺罪嫌起訴嫌犯。

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(中時新聞網)