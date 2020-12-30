為了搶救大潭藻礁，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政開始了一段辛苦又非走不可的路程，只因為蔡政府二○一三年承諾的「藻礁永存」到現在還沒兌現，環團只好靠自己的力量保護藻礁。「現在的第二階段公投，門檻要二十八萬份，但至少要三十五萬份才保險，且必須在明年三月十六日送中選會，現在距離截止日只剩七十多天，一天至少要五千份至七千份，連過年都不能休息。」

談起公投的壓力，國小老師退休的潘忠政坦言並不輕鬆。本刊觀察，在觀音夜市短短一個小時內，就收集到近三十份連署書，每拿到一份連署書，潘忠政從不吝嗇笑容與表達感謝，一位不願意具名的志工表示，「潘老師這輩子就是堅持這件事，大家都非常佩服他，現在我們能做的，就是發揮影響力，讓大家參與連署。」儘管三十五萬份連署書不是一個小數目，但比起消極面對，潘忠政與志工夥伴對連署仍充滿信心，希望透過力量連結，別讓藻礁因為興建中油三接站而陪葬。

潘忠政指控，總統蔡英文曾於2014年保證「藻礁永存」，但至今中油第三天然氣接收站仍未停工。（圖／翻攝Yahoo鄉民大會）

其實「搶救礁公投」，潘忠政不單打獨鬥，今年六月就有超過七十五個公民團體參與這項行動，「荒野保護協會」也動員全台志工投入連署，台南場地點選在成功大學校園內，「大學生普遍對大潭藻礁有一定的了解，志工夥伴也會說明清楚，其實成效滿好的，粗估一整天下來，大概收到了兩百五十份至三百份連署書。」台南場負責人廖建翊笑說，環境保護的事情那有不辛苦的，但大家都願意盡一己之力，很令人欣慰。但他也不諱言說，「如果真有那麼點沮喪，就是來自於民眾不了解，也不願意聽，那種感受確實蠻差的，不過也不會持續太久啦。」

潘忠政不畏寒風上街招呼民眾連署反開發大潭藻礁，但不斷遭到路人漠視。（圖／黃耀徵攝）

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(中時新聞網)