莫允雯2019年與退役球星鍾秀鼐交往，愛得甜蜜又公開，這段情卻僅維持不到2年，更傳出她還得藉著工作轉移情傷。本刊曾在今年（2020年）10月底，目擊她與鍾秀鼐的好友、職籃球星張宗憲相約畫室作畫，雖然互動不多，但時隔2個月，兩人不但在浪漫的平安夜共進晚餐，隔天也提前幫男方慶生，空氣中瀰漫著甜甜的曖昧氛圍。

平安夜當天下午，莫允雯提著一大袋禮物到天母與朋友聚會。（圖／本刊攝影組）

2020年12月24日中午時分，莫允雯從新北市住家開車出門，先到了台北市民生社區和大直，接著前往天母。下午四點多，莫允雯將車停在天母山區，提著一個像是裝了禮物的紙袋下車，與一名女性友人走進一棟別墅。隨後藍鈞天夫妻、陳建州和范瑋琪夫妻及雙胞胎兒子飛飛翔翔陸續抵達，眾人手上都帶著禮物，想必屋內將有一場交換禮物的聚會。

藍鈞天及老婆Fiona，也開車前來赴會。（圖／本刊攝影組）

但這場平安夜的聚會，竟在晚間六點二十分就結束，莫允雯與友人一起離開後，先在士林放友人下車，接著一路直驅距離約二十公里的新北市新店，顯然當晚有個更重要的約會。晚間七點二十二分，莫允雯停好車後，拿著一大件禮物獨自走到一家烤魚火鍋餐廳，原來是和張宗憲共進晚餐。

陳建州、范瑋琪夫妻倆，帶著助理和雙胞胎兒子現身。（圖／本刊攝影組）

席間兩人邊吃邊聊，莫允雯一度比手畫腳，看起來相當開心，還將手機畫面秀給男方看，雖然張宗憲態度專注，但總是擺著一張撲克臉。直到在欣賞莫允雯帶來的禮物時，張宗憲臉上才露出一絲溫暖的笑容，宛如溼冷的台北出現一道暖陽，想必女方也是十分地感動。

到了九點二十六分，張宗憲買單後，兩人一臉滿足地走出餐廳。或許是精心準備的耶誕禮物甚得對方歡心，笑容滿面的莫允雯，目光好像捨不得從男方臉上移開，邊走邊望著對方；隨後兩人一起走進停車場，分別開車離去。

莫允雯與張宗憲共度平安夜，女方還送上一幅畫當禮物，讓張宗憲的酷臉總算有些情緒變化。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)