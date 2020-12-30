恢復單身的莫允雯現在靠著與張宗憲等好友的陪伴，看似逐漸走出情傷，回顧她與鍾秀鼐交往時態度大方，因為兩人都在國外長大，價值觀、興趣或生活很相似，更已見過彼此家人。單親家庭出身的她，渴望有個完整的家庭，一度表示與鍾秀鼐進展到「以結婚為目標」，可惜這段近兩年的感情，在2020年十月底、十一月初轉淡，不過女方的IG仍留著兩人愛的痕跡。

即使已分手，莫允雯的IG仍保留著與鍾秀鼐的合照。（圖／翻攝自莫允雯IG）

而張宗憲的情史，同樣屢屢成為焦點，他曾與潮模Angelina交往六年，2019年七月傳出分手，女方還被拍到與ØZI同居，疑似劈腿。當時張宗憲力挺舊愛，發文表示「沒有任何人的介入，她也沒有劈腿，祝福她能找到比我更好的人。」今年七月張宗憲和Angelina因分別秀出搭遊艇出海的照片，一度傳出復合，但雙方並未承認。

.張宗憲曾與潮模Angelina交往6年，最後和平分手。（圖／翻攝自張宗憲臉書）

此外，張宗憲的球星生涯也曾經歷波折，原是人氣球星的他，今年七月因被查獲吸食含有大麻的電子煙，遭所屬球隊「寶島夢想家」開除，形象大受打擊。沉潛幾個月後，張宗憲在PLG執行長陳建州的牽線下，重返老東家「富邦勇士」，並在開幕戰大秀「台灣噴射機」的實力，飆出全場最高的三十四分。現在他身邊有了莫允雯的加油鼓勵，想必場上表現又能大大提升。

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(中時新聞網)