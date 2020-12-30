2020年12月22日，被大同公司大股東王光祥找來當幫手的董座林文淵閃辭，自爆不解為何上任短短50天即遭撤換；次日，頂著「大同大學名譽博士」光環的「併購大王」盧明光，在王光祥陪同下風光上位。

大同歷經市場派和公司派的「五年大戰」，好不容易在2020年10月21日底定，大股東王光祥（三圓建設董事長、總統蔡英文表哥）領軍的市場派與「大同最強媳婦」林郭文艷主導的公司派，各取得7席與2席董事席次，經營團隊則由王光祥找來的好手林文淵（曾任台電與中鋼董座，現任台苯及東森電視董事長）領軍，不料才50天就驚傳換將。

12月22日，林文淵舉行「上任一個月實績說明」記者會，卻投下「今天是我在大同最後一天」的震撼彈，並坦言與大股東理念不合。事實上，12月14日，林文淵就被大股東王光祥、鄭文逸告知，將撤換他在大同董事會的「競殿投資股份有限公司」（競殿）法人代表，此舉等同解除林文淵的大同董事長資格。據悉，競殿由王光祥實際掌握，王光祥也是競殿在大同的法人代表之一。

大同前董座林文淵上任50天即舉行記者會，拋出閃辭震撼彈，背後原因引發各界推測。（圖／周志龍攝）

對於舊人去新人來的原因，外界眾說紛紜。本刊調查，與「大同最強媳婦」林郭文艷纏鬥5年的大股東王光祥、鄭文逸，4個多月前見到大同屢屢獲獎，就萌生與林郭文艷合作經營大同的念頭；林文淵上任後一連串的擦槍走火，則加速進程，三大股東為了讓大同盡快步上正軌，最後選擇聯手撤換董座！

原本水火不容的林郭文艷和王光祥、鄭文逸，早在四個多月前就開始化解敵意，在林文淵上任不久即發生喬辦公室與查帳等風波後，雙方更達成撤換林文淵的共識，只是遲無人選。

「直到林郭文艷提名的大同獨董王金來，想起不久前看到老友盧明光的名字。」知情人士透露，王金來擔任安永會計師事務所所長時，即是盧明光擔任晶圓生產公司「中美晶」董座時的簽證會計師，兩人相識已久；10月30日，大同大學頒贈名譽博士給「朋程科技公司」董事長盧明光，「王金來想到後靈光乍現──就是他了！」王金來向三位大股東推薦盧明光後不久，大同即上演閃電換將的戲碼。

盧明光10月30日獲大同校長何明果頒贈名譽博士，被老友大同獨董王金來看到、進而引薦，成了大同新董座。（圖／翻攝自大同大學官網）

接棒林文淵的大同新董座盧明光，在科技業以及併購界的戰績豐碩，還是道地的「大同人」。他與大同第三代林蔚山（林郭文艷的夫婿）是同班同學，不但是大同大學傑出校友及名譽博士、曾任大同採購組長，人生第一桶金還是來自大同集團創辦人林尚志分贈員工的三萬股。

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(中時新聞網)