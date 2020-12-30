到底大同這次的人事強震所為何來？本刊調查，王光祥、鄭文逸和林郭文艷兩派人馬原本勢不兩立，然2020年9月間，王、鄭兩人看到大同屢屢獲獎，就萌生與林郭文艷合作經營大同的念頭。「10月14日，大同股東臨時會前一周，鄭文逸曾說『看到大同拿下《華爾街日報》百大永續管理企業大獎，（對林郭文艷的團隊）感到真歹勢』。」一名熟識王、鄭的知情人士說。

該人士透露，王光祥與鄭文逸對林郭文艷經營團隊的「歉意與尊重」愈來愈重，漸漸化解累積已久的敵意。「在這樁人事案（撤換林文淵）上，雙方其實有共識，算是大破冰。天時、地利與人和，是大同蛻變的關鍵，因此和解是必要的。」

然而，王光祥、鄭文逸決定拔掉林文淵的主要關鍵，其實與雙方的二個心結有關。「王光祥當初將林文淵納入大同董座人選名單後，就承受許多杯葛壓力，他將林文淵以公司法人身分進入大同董事會，而非自然人身分，這讓林文淵存著戒心。」王光祥友人透露。言下之意，王光祥與林文淵的合作，一開始就存在不信任感。

林郭文艷守護大同的決心，頗受大同員工的敬重。（圖／張文玠攝）

金馬獎連續3年與大同聯名電鍋作為入圍獎品，2020年推出金色限量款，讓不少入圍藝人為之驚豔。（圖／翻攝自大同官網）

果不其然，11月2日，林文淵到大同上班的第一天，與大股東之間的關係就相當緊張。本刊調查，當天大同召開董事會，林文淵介意未以自然人身分出任董座，王光祥等大股東則希望擁有財務長人事權，最後雙方各退一步，林文淵接受公司法人身分派任，王光祥則不堅持人事案。然而，雙方因此首度埋下心結。

事後，林文淵找來湯政仁（專業經理人，曾任大同大學電機系助理教授）及中鋼老戰友陳明男，分任大同總經理及財務長，並與王光祥一起宣布禮遇林郭文艷為榮譽董事長，維持她在大同的辦公室、保全及座車等。

然而，林文淵與大股東間，在新團隊上任後又產生二度心結。當時，林文淵遲未在大同董事會提出旗下的「尚志資產開發股份有限公司」董座職位由王光祥出任，讓王光祥頗感不滿；另一方面，外傳王光祥聽聞「林文淵在某次餐敘上，向公股行庫高層提及王光祥要賣股走人」，加上爆出湯政仁涉及性騷擾學生案，這「連環三爆」在在考驗王光祥與林文淵的關係，不過，王光祥都選擇噤聲，決定尊重林文淵與他的團隊，並嘗試與之相處。

身兼台苯、東森電視董事長的林文淵，經營實績豐碩，卻在大同踢到鐵板。（圖／周志龍攝）

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(中時新聞網)