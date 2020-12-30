壓倒林文淵的最後一根稻草，可說是他自己。本刊調查，林文淵上任大同董座後，原任的台苯及東森電視等二家公司董事長職務仍保留，本來他在大同沒有辦公室，員工須將公文送至台苯，林文淵後來為此下令騰出原本林郭文艷的董事長辦公室，移到公司他處，林郭文艷選擇到大同大學辦公。

林文淵進駐大同董事長辦公室後，隨即清查2020年第二季林郭文艷主政期間的帳務，連台灣證券交易所也派員同步了解大同的相關核銷，導致大同內部掀起一股極度不安全感，點燃林文淵下台的引信。

「他們（王光祥、鄭文逸）曾說入主大同，根本沒有帶著清算鬥爭的想法，而是想讓百年大同，航向有願景的里程！」王光祥、鄭文逸的共同友人透露，林文淵出任大同董座後一連串的擦槍走火，意外加速林郭文艷和王光祥、鄭文逸之間的破冰。

百年大同過去20年有12年呈虧損狀態，2020年累計營收與2019年相較，成長率為－7.83％。（圖／黃威彬攝）

12月18日，大同新董事會收到「證券投資人及期貨交易人保護中心」來函，要求大同針對旗下「華映」與大陸「華映科技」的「簽約保證獲利」，對前董事長林郭文艷、林蔚山提起求償，然大同新董事會至今未有動作，顯見三大股東還存在某些默契。一名知情人士說：「家和萬事興，讓大同轉虧為盈，股價攀升，才是大股東最重要的使命。」

大同新經營團隊面臨的考驗，包括華映破產相關求償與自救會小股東協商等善後問題。（圖／報系資料庫）

目前擔任大同旗下尚志資產董事長的王光祥，則瞄準大同土地開發，除了重振大同的事業體，王光祥等大股東也很想加速開發大同名下多達45萬坪的土地。

一名知情人士透露，王光祥對大同的土地「最有fu」，入主前就常把大同位於台北市大安區的「芙蓉大樓」掛在嘴上，認為把握都更優惠政策就可加速開發，「他（王光祥）進入大同後才發現，芙蓉大樓的地主有微風廖家、大同林家親戚等，關係相當複雜，原來想要開發沒那麼簡單。」

王光祥目前鎖定的開發標的，則是他於新董座新團隊就任記者會中所提到的，位於新北市土城區的「大同莊園二期」與中和區的民享路工業區等大同百分之百持分的土地。

位於台北市仁愛路的芙蓉大樓，因產權複雜，處分不易，王光祥若想將其活化使用或出售，仍需林郭文艷協助。（圖／翻攝自Google Map）

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(中時新聞網)