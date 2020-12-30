至於林文淵「被閃辭」的原因，外界眾說紛紜，甚至傳出他背後的金主「台鋼集團」（台鋼）出清大同股票，王光祥、鄭文逸才有恃無恐，決定換將，排除台鋼勢力潛伏大同的隱憂。對此，台鋼董事長王炯棻向本刊記者澄清：「台鋼根本沒有買大同的股票！」

據了解，大同三席當選獨董中，王金來會計師是大同林郭文艷這一方所提名的，而另兩席的李勝琛律師、龔鍾嶸獨董，則是由林文淵向王光祥這一方所推薦的人選。李勝琛、龔鍾嶸各是董事會轄下的薪資報酬委員會、審計委員會的召集人，王金來則是公司治理委員會召集人。

林文淵現為台苯董事長，台鋼是台苯與友訊的最大股東，李勝琛律師還為台苯董事、高雄銀行董事、友訊獨董，就是有如此關係，因此為外界判讀「台鋼勢力進去大同」。龔鍾嶸則曾為大同與台橡的財務長、燦星旅遊獨董，現還擔任永豐金租賃董事、鼎日能源科技財務長等。

「其實，林文淵這樣下台一鞠躬走人，也算是厚道。如果要杯葛，力挺林文淵的金主早在大同股臨會董事選舉時，就會要求讓林文淵用自然人個人去選，也不會接受公司法人代表」，「況且，大股東要撤換林文淵時，也早出來居中協調，不會讓林文淵被欺負。兩席獨董也可以在薪酬委員會杯葛新任董事長人選，但他們都沒有做」一位頗為林文淵抱不平的友人說。

至於外傳，接下來看看李勝琛、龔鍾嶸獨董是否會召集大同股臨會，為林文淵反撲？「兩席獨董背後若沒有股權支持的話，召開股臨會是沒效的。也就是說，如果這兩個獨董真要召集開股臨會，可以推論支持林文淵的金主股權勢力還在；反之，林文淵離開大同了，沒有金主撐腰，可能是真的賣光股票？抑或是沒有進場買股票？」一位熟稔公司經營權專家分析說。

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(中時新聞網)