小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（30日）新聞重點。

【1】蔡聲望下滑 第二任蜜月期結束

台灣民意基金會昨天公布民調，與11月相比，贊同蔡英文總統處理國家大事方式者減少2.4個百分點，不贊同者增加5.2個百分點，兩者只差16.5個百分點，比上個月減少7.6個百分點。基金會董事長游盈隆表示，蔡總統整體聲望明顯下滑，顯示其第二任蜜月期已經在2020年12月結束。

【2】囚禁少女拍淫照 檢求刑11年

有「保全界李宗瑞」之稱的31歲男子羅育祥，今年8月底誘拐高雄14歲國中少女後，將她藏匿在新竹縣竹東鎮一處套房內的密室夾層中長達66小時，檢方偵查發現羅男除了囚禁少女，竟然還對被害人下藥，趁少女意識不清的情況下拍攝不雅照，29日依涉犯刑法加重略誘、兒少性剝削防制條例等罪名起訴，具體求刑11年，全案移審雄院，羅男被裁定羈押禁見。

【3】美智庫促兩岸 建訊號傳遞機制

「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）發布新報告說，在當前台海兩岸關係處於螺旋式下降、台北─北京和北京─華盛頓缺乏對話的情況下，對信心建立機制的需求更為迫切，兩岸之間需要建構「有效的訊號傳遞機制」（effective signaling mechanism）以促進台海穩定。

【4】追雪趣 太平山機動管制

「霸王級寒流」即將來襲，宜蘭縣賞雪、賞日出的聖地「太平山」可能降瑞雪，羅東林管處29日表示，基於遊客安全考量，30日起至元旦當天，這三天期間將會視道路結冰積雪情況，實施預警性機動管制措施。

【5】阿妹不忘防疫 抱抱親親No

2020年接近尾聲，年終最受期待的就是明（31日）晚各地跨年晚會，今年因疫情，天王、天后、天團都留台灣，為跨年晚會增加不少可看度。金曲歌王蕭敬騰（老蕭）領軍「獅子LION」連趕2場，24小時台中、台北折返跑；最令人期待的是天后張惠妹（阿妹）暌違21年，將重回台東舉行戶外跨年演唱會。阿妹開心之餘不忘防疫，29日彩排時說：「唯一可惜的，就是不能叫觀眾親親抱抱，全部都要忍下來。」

(中時新聞網)